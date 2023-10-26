تعاون بين اتصالات من &E وnetcracker في أكبر مشروع متكامل للتحوُّل إلى أنظمة دعم الأعمال بالشرق الأوسط

MENAFN - AETOSWire) أعلنت شركتا "اتصالات من &e" و"Netcracker Technology" اليوم عن شراكة استراتيجية متعددة السنوات ضمن مشروع تحوُّل نظم دعم الأعمال (BSS) واسع النطاق، لتطوير الخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال.

وتأسست "اتصالات من &e" في أبوظبي منذ أكثر من أربعة عقود، كأول شركة اتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد انطلقت الشركة في رحلة للتحول إلى شركة تكنولوجيا. وتتيح هذه الشراكة لاتصالات من e& مواصلة ريادتها في قيادة المجتمع الرقمي من خلال تسريع تقديم الخدمات المتميزة المخصّصة لمختلف شرائح العملاء.

وتشمل الشراكة الجديدة حلولَ Netcracker Digital BSS، وهي جزء من Netcracker Digital Platform، في مشروع متكامل يشمل عددًا من المنتجات والمهام، بما في ذلك إدارة الطلبات، وإدارة علاقات العملاء (CRM)، وإدارة دليل المنتجات، والخدمة الذاتية، والقنوات الرقمية، وإنجاز الخدمات، والتحليلات وإعداد التقارير، وإدارة الشركاء.

ومن المقرَّر أن يعود هذا المشروع واسع النطاق بالنفع بشكل مباشر على جميع عملاء "اتصالات من &e"، بما فيهم قطاع الأعمال (B2B)، وقطاع المستهلكين (B2C)، ويتضمن ذلك تسريع إطلاق الخدمات إلى الأسواق وتحسين جودتها، وتطوير التجارب للعملاء عبر منصات مدعمة بالذكاء الاصطناعي.

وبهذه المناسبة، قال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في اتصالات من &e: "تُعَدُّ شراكتنا مع Netcracker خطوة هامة في دعم رحلة التحول الرقمي وتعزيز قدراتنا الهادفة إلى تقديم خدمات مبتكرة تفوق تطلعات العملاء. نحن نثق في أن الشراكة الاستراتيجية مع Netcracker سوف تساعد على تقديم المزيد لعملائنا من خلال النتائج الملموسة اليوم، وإبقاء اتصالات من e& على المسار طويل الأجل لتصبح مزود خدمات رقمية مؤتمتة بالكامل. وتتيح هذه الشراكة الاستفادة من خبرات Netcracker، في هذا المشروع طويل الأجل لتحديث أنظمتنا وعملياتنا وتقديم الجيل التالي من تجربة العملاء ".

ويساعد هذا التعاون مع Netcracker شركةَ "اتصالات من &e" على تبِّني أفضل نَهْجٍ متكامل، وبناء مجموعة جديدة من حلول تكنولوجيا المعلومات الحديثة، التي ستسمح لها بالتركيز على العملاء وإدارة القنوات وابتكار المنتجات.

ويتماشى هذا المشروع المهم، أيضًا، مع رحلة تحوُّل &e، مما يمكِّنها من إطلاق عروض خدمات جديدة بسرعة، وتوسيع نطاق وجودها في المنطقة، ورعاية المواهب الداخلية، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق التي تعمل بها.

من ناحيته، قال سيلفين سينيور، الرئيس في شركة Netcracker: "يشرِّفنا للغاية اختيار اتصالات من &e لشركة Netcracker لتلعب دورًا رئيسيًّا في مشروع التحول المهم واسع النطاق، والقائم على الذكاء الاصطناعي، والذي سيوفِّر فوائد كبيرة لعملائنا وأعمالهم بأكملها".

وأضاف سيلفين: "لقد سعدنا بالشَّراكة الوثيقة مع اتصالات من &e، ونتطلع إلى مساعدتهم خلال هذه الرحلة لتصبح مُزَوِّدَ خدمات رقمية حديثة، وتقديم قيمة استثنائية وتجارب خدمة متميزة لعملائهم".

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حول Netcracker Technology

يعمل الترقيم السريع على تعطيل الوضع الراهن لأسواق الاتصالات اليوم. وتتطلب احتياجات وسلوكيات العملاء المتطورة باستمرار من مقدمي الخدمات التكيفَ بسرعة وتنويع أعمالهم لتقديم النتائج التي يتوقعها عملاؤهم. ويُعَدُّ بناء النظم البيئية الرقمية وتوقُّع متطلبات العملاء وتقديم تجربة رقمية أولية أمرًا ضروريًّا لمقدمي الخدمات؛ لتسريع الابتكار والتوسع في أسواقٍ جديدة.

Netcracker Technology هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة NEC Corporation، ولديها الخبرة والثقافة والموارد لمساعدة مقدمي الخدمات في جميع أنحاء العالم على تحويل أعمالهم لتزدهر في اقتصادٍ رقمي. وتساعد حلولُنا المبتكرة، بما في ذلك منصة Netcracker الرقمية الأصلية السحابية، والخدمات المدفوعة بالقيمة وسجل التسليم غير المنقطع لمدة ثلاثة عقود، مقدِّمي الخدمات على تحقيق أهداف التحول الرقمي الخاصة بهم، ودفع الاتصالات إلى تطور التكنولوجيا داخل مؤسساتهم وتحقيق نمو الأعمال والربحية. لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة

لمحة حول اتصالات من e& ـ، الإمارات

تعد "اتصالات من e&" ركيزة قطاع الاتصالات ضمن e& في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمثل مهمتها في تعزيز القيمة للمساهمين، وتقديم تجارب متميزة للعملاء لتحقيق الأداء الأمثل للأعمال والنمو المستدام.

وتهدف اتصالات منe& إلى تنمية خدماتها الأساسية والرقمية من خلال تعزيز قيمة خدماتها المقدمة للمستهلكين، ودعم رحلتهم في التحول الرقمي الذي يلبي أنماط حياتهم المتطورة والاحتياجات الناشئة. ومن خلال توظيف الابتكار وأحدث التقنيات العالمية، تعمل اتصالات منe& على تقديم ما هو أبعد من خدمات الاتصالات الأساسية، لتشمل عروض الخدمات الصحية، والتأمين، والترفيه والألعاب الإلكترونية وغيرها من الحلول الرقمية والمستقبلية، كما تستمر في العمل كشريك موثوق به ومستشار للمؤسسات من خلال تمكين خدمات الاتصال الخاصة بهم والكثير من الخدمات المبتكرة.

وتعمل اتصالات من e& على تطوير الحلول المستدامة في التقنيات المستقبلية مثل الشبكات الخاصة، والمركبات ذاتية القيادة، والذكاء الاصطناعي، في كافة القطاعات الحيوية لتعزيز موقعها الريادي كشركة اتصالات رقمية رائدة تدعم العملاء في ظل عصر رقمي تقوده الاتصالات والتكنولوجيا.

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