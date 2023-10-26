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وزير الشؤون الإسلامية يختتم زيارته لسلطنة عُمان

10/26/2023 2:25:52 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ زيارته الرسمية لسلطنة عُمان على هامش ترؤسه وفد المملكة في الاجتماع التاسع للوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث عبر عن بالغ سعادته باللقاء الذي جمعه مع نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عُمان صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد.
جاء ذلك في تغريدة للوزير آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على منصة إكس قدّم أيضًا من خلالها الشكر ووافر التقدير لوزير الأوقاف والشؤون الدينية بالسلطنة الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري،على كرم الضيافة، والحفاوة، ومنوهاً بما لمسه من حرصهما على دعم التعاون المثمر بين المملكة وسلطنة عمان في مجالات الشؤون الإسلامية .
كما أشاد آل الشيخ بما تضمنه الاجتماع من حرص جميع المشاركين فيه من الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون على تأكيد أهمية تحقيق الأهداف المشتركة لهذا الاجتماع.

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