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تعليق الدراسة الحضورية المسائية اليوم في مكة

10/26/2023 2:25:52 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية، اليوم (الخميس)، في جميع المدارس المسائية والليلية بالعاصمة المقدسة.

وأشارت أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة المسائية والليلية بجميع مدارس العاصمة المقدسة، على أن تكون الدراسة -عن بعد- عبر ((منصة مدرستي)).

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