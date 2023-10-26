تعليق الدراسة الحضورية المسائية اليوم في مكة

تعليق الدراسة الحضورية المسائية اليوم في مكة
التاريخ
10/26/2023 2:25:52 PM
(MENAFN
- Al Watan) أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية، اليوم (الخميس)، في جميع المدارس المسائية والليلية بالعاصمة المقدسة.
وأشارت أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة المسائية والليلية بجميع مدارس العاصمة المقدسة، على أن تكون الدراسة -عن بعد- عبر ((منصة مدرستي)).
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