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القبض على 3 مواطنين لانتحالهم صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سلب

10/26/2023 2:25:51 PM
(MENAFN- Al Watan) قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة منطقة الرياض، على 3 مواطنين لانتحالهم صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سلب.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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