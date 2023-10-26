القبض على 3 مواطنين لانتحالهم صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سلب
التاريخ
10/26/2023 2:25:51 PM
(MENAFN
- Al Watan) قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة منطقة الرياض، على 3 مواطنين لانتحالهم صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سلب.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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