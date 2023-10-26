خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين 21 قاضيًا بديوان المظالم

(MENAFN
- Al Watan) أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - أمرًا ملكيًا بتعيين (21) قاضيًا بديوان المظالم.
صرّح بذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف.
وأوضح اليوسف أن الأمر الملكي الكريم تضمن تعيين أربعة قضاة على درجة (قاضي / ب) وسبعة عشر قاضٍ على درجة (ملازم قضائي).
وأكد اليوسف، أن هذا الأمر الملكي الكريم يؤكد حرص القيادة الرشيدة - أيّدها الله - على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية؛ لتطوير أدائه وسير العمل به، ويحقق - بإذن الله - الجودة والكفاءة في جميع أعماله.
وقال معاليه: إنَّ ذلك يأتي بفضلٍ من الله ثم بتوجيه واهتمام من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، - حفظهما الله - وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم؛ سعيًا لصيانة الحقوق ورد المظالم.
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