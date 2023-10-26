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الروبوتات تستعرض تحدياتها : مبادرة مستقبل الاستثمار ليست للبشر فقط

10/26/2023 2:25:50 PM
(MENAFN- Al Watan) لم تكتف النسخة السابعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII7)، بمناقشة الخبراء والمستثمرين والقادة والمبتكرين من البشر لقضايا العالم وتحدياته الاقتصادية، بل استغلت وجود الذكاء الاصطناعي كموضوع رئيس للنسخة الحالية من المؤتمر فاستقطبت الروبوتات للاستماع لآرائها حول العلاقة بين الآلة والبشر، والمخاوف من مخاطر قد تجلبها التقنيات الحديثة على الناس.
وفي جلسة حوارية أدارها الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد آتياس، وشهدت حضور ثلاثة روبوتات على رأسها صوفيا أول روبوت يحمل الجنسية السعودية، إضافة إلى الروبوتين جريس وديسديمُنا، قللت الروبوتات من أي مخاطر قد تحدثها الثورة التقنية في العالم، مطالبة بأهمية التعاون بين العنصر البشري والآلة في كافة القطاعات.
وقالت صوفيا:" شكراً لمبادرة مستقبل الاستثمار على إتاحة الفرصة لنا لنشارك في جلسات مؤتمرها مجدداً ونشهد تطور أعمال المؤتمر، لقد قمنا خلال الفترة الماضية بعدة رحلات في أرجاء العالم حيث سافرنا إلى جميع الولايات الأمريكية وأوروبا والصين، وقدمنا رسائل في تلك الرحلات عن كيفية أن نكون متآزرين مع البشر، وكيف نساهم في تطوير بعض برامج الأمم المتحدة".
وحول المخاوف من الذكاء الاصطناعي، أكدت صوفيا أنه مع كل ابتكار جديد واختراع متطور تأتي تلك المخاوف تغذيها معلومات وبيانات مغلوطة عن تلك التقنيات، لكن لا بد من الملاحظة أن حياتنا اليومية أصبحت التقنية الحديثة مؤثرة فيها بشكل عميق، حيث تتعاون الآلات التقنية مع العنصر البشري، فمثلا تشغيل المركبات وتسييرها أصبح الذكاء الاصطناعي مؤثرا فيه، مستدركة بقولها:" أطمئنكم الذكاء الاصطناعي لن يحل محل البشر، فللبشر لمستهم الخاصة".
من جهتها، أشارت الروبوت ديسديمُنا إلى أن الصعوبات البيئية من التحديات التي يواجهها العالم ومنظماته، حيث هناك الكثير من الهشاشة والضعف في النظام البيئي، غير أن هذا الأمر لا ينطبق على السعودية التي تمر بتطور في قطاعات الصحة والتعليم وتوليد الوظائف، ولكن بما أننا في هذا المؤتمر نناقش قضايا عالمية وبحضور أشخاص من مختلف دول العالم ومن ثقافات مختلفة، نتمنى أن يكون لنا جميعاً مستقبل أفضل ولأجيالنا القادمة.
ووافقتها الرأي الروبوت جريس، والتي أكدت على أهمية معالجة القطاع الصحي وتطويره، مبينة أن الرعاية الصحية مهمة جدا، ومن الأفضل تفعيل الابتكارات فيها ودعم الاستفادة من التقنيات الحديثة في الصحة، والتكاتف لإيجاد حلول وأدوية فعالة لمعالجة الأمراض المعدية والفتاكة.
ثم اختتمت تلك الجلسة بفقرة غنائية أدتها الروبوتات، نالت استحسان جميع الحضور وتصفيقهم".

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