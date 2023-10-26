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رئيس ((معادن)): 1.3 تريليون دولار قيمة الثروة المعدنية غير المستغلة في السعودية

10/26/2023 2:25:48 PM
(MENAFN- Al Watan) قدّر روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، حجم الثروات المعدنية التي لم تستغل في المملكة بنحو 1.3 تريليون دولار، مؤكدا سعي شركته لتطوير قطاع التعدين السعودي ليصبح الركيزة الثالثة في الاقتصاد الوطني.
وأوضح، خلال مشاركته في أعمال اليوم الثالث من النسخة السابعة لمؤتمر مبادرة ((مستقبل الاستثمار)) (FII7) المنعقد في الرياض، أن عملية التعدين لا تعتمد على العمل في المناجم فحسب، بل تتطلب مهارات أخرى مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والعلوم التقنية، لدعم ومواكبة التحول في نظام الطاقة العالمي.
وخلال جلسة ((نحو رخاء عالمي مستدام))، قال ويلت إن ((معادن)) تعمل مع صندوق الاستثمارات العامة على تعزيز الوصول إلى المعادن الحيوية من خلال مشروع ضمن شركة المنارة للمعادن.
وأضاف: ((تمثل اتفاقيتنا مع شركة Ivanho Elctric خطوة مهمة لاستغلال احتياطي المعادن الثمينة في المملكة عبر التقنيات الرائدة في الحفر والاستكشاف)).
ولفت ويلت إلى أن عمليات الفوسفات تسهم في توفير الأسمدة الزراعية عالية الجودة. كما تشارك بشكل فعال في تحقيق الأمن الغذائي العالمي عبر دعم المزارعين بشكل مباشر.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ((معادن)) أن قطاع التعدين يحتاج إلى جذب المزيد من المواهب الشابة والكفاءات المتخصصة، مع تحفيز الاهتمام العام بتلك الصناعة، لتحقيق أهداف التحول العالمي للطاقة.
يشارك ستة آلاف من القادة والمستثمرين والمبتكرين في النسخة السابعة من مؤتمر مبادرة ((مستقبل الاستثمار))، وذلك خلال 200 جلسة وحلقة نقاش تستهدف معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم وسكانه.

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