داو جونز يرتفع وحيدًا فى المستهل مع تقييم بيانات اقتصادية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
غلب التراجع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الخميس، حيث أثرت البيانات الاقتصادية القوية والمخاوف بشأن زيادة المعروض من سندات الخزانة على توقعات أسعار الفائدة واستمرار التشديد النقدي لفترة طويلة.
وصعد مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.2% أو ما يعادل 67 نقطة إلى 33103 نقاط.
بينما تراجع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.15% أو بمقدار 6 نقاط إلى 4180 نقطة، كما انخفض مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.35% أو 42 نقطة إلى 12778 نقطة.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة، نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 4.9% على أساس سنوي في الربع المنتهي في سبتمبر، ارتفاعًا من معدل 2.1% في الربع الثاني، ومقارنة بتوقعات بلغت 4.7%.
وأوضحت بيانات وزارة العمل الأمريكية، زيادة عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر بمقدار 10 آلاف طلب إلى 210 آلاف طلب.
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