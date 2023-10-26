داو جونز يرتفع وحيدًا فى المستهل مع تقييم بيانات اقتصادية

MENAFN - Al-Borsa News) غلب التراجع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الخميس، حيث أثرت البيانات الاقتصادية القوية والمخاوف بشأن زيادة المعروض من سندات الخزانة على توقعات أسعار الفائدة واستمرار التشديد النقدي لفترة طويلة.

وصعد مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.2% أو ما يعادل 67 نقطة إلى 33103 نقاط.

بينما تراجع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.15% أو بمقدار 6 نقاط إلى 4180 نقطة، كما انخفض مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.35% أو 42 نقطة إلى 12778 نقطة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة، نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 4.9% على أساس سنوي في الربع المنتهي في سبتمبر، ارتفاعًا من معدل 2.1% في الربع الثاني، ومقارنة بتوقعات بلغت 4.7%.

وأوضحت بيانات وزارة العمل الأمريكية، زيادة عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر بمقدار 10 آلاف طلب إلى 210 آلاف طلب.