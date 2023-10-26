ارتفاع عجز الميزان التجارى للسلع فى الولايات المتحدة خلال سبتمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع العجز في تجارة السلع بالولايات المتحدة مع العالم خلال الشهر الماضي، مع زيادة الواردات أكثر من الصادرات.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي الصادرة الخميس، بلغ العجز التجاري الدولي 85.8 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة 1.3% على أساس شهري أو 1.1 مليار دولار من 84.6 مليار دولار في أغسطس.
وارتفعت صادرات السلع الأمريكية بنسبة 2.9% على أساس شهري خلال سبتمبر لتسجل 174.0 مليار دولار، بزيادة 5.0 مليار دولار عن صادرات أغسطس.
وبلغت واردات السلع الأمريكية لشهر سبتمبر 259.8 مليار دولار، بزيادة 2.4% على أساس شهري أو 6.1 مليار دولار عن واردات أغسطس.
ورغم ارتفاعه، إلا أن العجز يتجه نحو الانخفاض بعد أن وصل إلى 125.3 مليار دولار في مارس 2022، حيث تشهد آفاق التجارة العالمية ضعفًا من المتوقع أن يستمر حتى عام 2024.
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