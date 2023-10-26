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ارتفاع عجز الميزان التجارى للسلع فى الولايات المتحدة خلال سبتمبر

10/26/2023 2:25:34 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع العجز في تجارة السلع بالولايات المتحدة مع العالم خلال الشهر الماضي، مع زيادة الواردات أكثر من الصادرات.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي الصادرة الخميس، بلغ العجز التجاري الدولي 85.8 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة 1.3% على أساس شهري أو 1.1 مليار دولار من 84.6 مليار دولار في أغسطس.

وارتفعت صادرات السلع الأمريكية بنسبة 2.9% على أساس شهري خلال سبتمبر لتسجل 174.0 مليار دولار، بزيادة 5.0 مليار دولار عن صادرات أغسطس.

وبلغت واردات السلع الأمريكية لشهر سبتمبر 259.8 مليار دولار، بزيادة 2.4% على أساس شهري أو 6.1 مليار دولار عن واردات أغسطس.

ورغم ارتفاعه، إلا أن العجز يتجه نحو الانخفاض بعد أن وصل إلى 125.3 مليار دولار في مارس 2022، حيث تشهد آفاق التجارة العالمية ضعفًا من المتوقع أن يستمر حتى عام 2024.

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