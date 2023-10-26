لاجارد: النقاش حول خفض أسعار الفائدة سابق لأوانه

MENAFN - Al-Borsa News) أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي الخميس، أن قرار التثبيت لا يعني الوصول لذروة معدلات الفائدة، مشيرة إلى أن النقاش حول تخفيف السياسة النقدية هو أمر سابق لأوانه.

وقالت” كريستين لاجارد” في مؤتمر صحفي بعد اجتماع السياسة الذي عقد في أثينا، إن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال ضعيفًا، بالتزامن مع تباطؤ قطاع الخدمات بعد أن تزايد ضعف النشاط الصناعي، بحسب“رويترز”.

واستطردت” لاجارد“:“من المرجح أن يظل الاقتصاد ضعيفًا خلال الفترة المتبقية من هذا العام، ولكن مع انخفاض التضخم بشكل أكبر، وانتعاش الدخل الحقيقي للأسر، وزيادة الطلب على صادرات منطقة اليورو، فمن المتوقع أن يتعافى الاقتصاد على مدى السنوات المقبلة”.

واختتمت رئيسة البنك المركزي الأوروبي:“ارتفاع عوائد السندات هو أحد التداعيات التي يأخذها صناع السياسة في الاعتبار ويساعد في خفض التضخم”.

يأتي هذا بعد اجتماع السياسة النقدية الذي قرر فيه المركزي الأوروبي، الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 4.5%، بعد رفعه على مدار 10 اجتماعات متتالية منذ يوليو عام 2022.

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