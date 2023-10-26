لاجارد: النقاش حول خفض أسعار الفائدة سابق لأوانه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي الخميس، أن قرار التثبيت لا يعني الوصول لذروة معدلات الفائدة، مشيرة إلى أن النقاش حول تخفيف السياسة النقدية هو أمر سابق لأوانه.
وقالت” كريستين لاجارد” في مؤتمر صحفي بعد اجتماع السياسة الذي عقد في أثينا، إن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال ضعيفًا، بالتزامن مع تباطؤ قطاع الخدمات بعد أن تزايد ضعف النشاط الصناعي، بحسب“رويترز”.
واستطردت” لاجارد“:“من المرجح أن يظل الاقتصاد ضعيفًا خلال الفترة المتبقية من هذا العام، ولكن مع انخفاض التضخم بشكل أكبر، وانتعاش الدخل الحقيقي للأسر، وزيادة الطلب على صادرات منطقة اليورو، فمن المتوقع أن يتعافى الاقتصاد على مدى السنوات المقبلة”.
واختتمت رئيسة البنك المركزي الأوروبي:“ارتفاع عوائد السندات هو أحد التداعيات التي يأخذها صناع السياسة في الاعتبار ويساعد في خفض التضخم”.
يأتي هذا بعد اجتماع السياسة النقدية الذي قرر فيه المركزي الأوروبي، الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 4.5%، بعد رفعه على مدار 10 اجتماعات متتالية منذ يوليو عام 2022.
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