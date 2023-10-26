البورصة تسجل قمة تاريخية جديدة بتداولات تتخطى 5 مليارات جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلقت مؤشرات البورصة على ارتفاع جماعي في ختام تداولات الخميس آخر جلسة لهذا الاسبوع، ليسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 قمة تاريخية جديدة بدعم من المشتريات الاجنبية.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.56%، ليصل إلى مستوى 23262 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.51% ليستقر عند مستوى 4339 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.36% إلى مستوى 6578 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped ارتفاعاً بنسبة 0.29% عند مستوى 28785 نقطة.
وشهد السوق قيم تداولات 5.1 مليار جنيه، من خلال تداول 1.14 مليار سهم، بتنفيذ 146.2 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 200 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 84 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير بنسبة 20%، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 20%.
وتراجعت أسعار 86 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول بنحو 6.6%، وسهم اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنحو 6.1%، فيما لم تتغير أسعار 30 سهم، وسجل رأس المال السوقى ارتفاعاً ليستقر عند مستوى 1.6 تريليون جنيه.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافي تعاملات نحو 33 مليون جنيه و 141.6 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 77.9% و 16% على التوالى ، فيما توجه الاجانب نحو الشراء بصافي تعاملات نحو 174.7 مليون جنيه 6.1%.
ونفذ الأفراد 77.9% من التعاملات متجهين نحو البيع، باستثناء الأجانب والذين سجلوا صافي شراء بقيمة 2.1 مليون جنيه، بينما سجل المصريين والعرب صافي بيع بقيمة 163.4 مليون جنيه و85.6 مليون جنيه على التوالى.
فيما اقتنصت المؤسسات 22% من التداولات متجهين نحو الشراء، باستثناء المؤسسات العربية والتي سجلت صافي بيع بقيمة 56 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات المحلية والاجنبية صافي شراء بقيمة 130.3 مليون جنيه و172.5 مليون جنيه على التوالى.
كتبت: إشراق صلاح الدين
MENAFN26102023000202011048ID1107312528
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