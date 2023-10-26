البورصة تسجل قمة تاريخية جديدة بتداولات تتخطى 5 مليارات جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) أغلقت مؤشرات البورصة على ارتفاع جماعي في ختام تداولات الخميس آخر جلسة لهذا الاسبوع، ليسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 قمة تاريخية جديدة بدعم من المشتريات الاجنبية.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.56%، ليصل إلى مستوى 23262 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.51% ليستقر عند مستوى 4339 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.36% إلى مستوى 6578 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped ارتفاعاً بنسبة 0.29% عند مستوى 28785 نقطة.

وشهد السوق قيم تداولات 5.1 مليار جنيه، من خلال تداول 1.14 مليار سهم، بتنفيذ 146.2 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 200 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 84 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير بنسبة 20%، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 20%.

وتراجعت أسعار 86 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول بنحو 6.6%، وسهم اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنحو 6.1%، فيما لم تتغير أسعار 30 سهم، وسجل رأس المال السوقى ارتفاعاً ليستقر عند مستوى 1.6 تريليون جنيه.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافي تعاملات نحو 33 مليون جنيه و 141.6 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 77.9% و 16% على التوالى ، فيما توجه الاجانب نحو الشراء بصافي تعاملات نحو 174.7 مليون جنيه 6.1%.

ونفذ الأفراد 77.9% من التعاملات متجهين نحو البيع، باستثناء الأجانب والذين سجلوا صافي شراء بقيمة 2.1 مليون جنيه، بينما سجل المصريين والعرب صافي بيع بقيمة 163.4 مليون جنيه و85.6 مليون جنيه على التوالى.

فيما اقتنصت المؤسسات 22% من التداولات متجهين نحو الشراء، باستثناء المؤسسات العربية والتي سجلت صافي بيع بقيمة 56 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات المحلية والاجنبية صافي شراء بقيمة 130.3 مليون جنيه و172.5 مليون جنيه على التوالى.

كتبت: إشراق صلاح الدين