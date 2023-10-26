ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى الأمريكية بأقل من التوقعات

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 74 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من أكتوبر، وهو أقل من التوقعات بزيادة 80 مليار قدم مكعبة.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 3.7 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 9.2% أو نحو 313 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 5.2% أو نحو 183 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات، والبالغ 3.517 تريليون قدم مكعبة.

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