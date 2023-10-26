ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى الأمريكية بأقل من التوقعات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 74 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من أكتوبر، وهو أقل من التوقعات بزيادة 80 مليار قدم مكعبة.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 3.7 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 9.2% أو نحو 313 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.
كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 5.2% أو نحو 183 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات، والبالغ 3.517 تريليون قدم مكعبة.
أرقام
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