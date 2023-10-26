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سعر الدولار يسجل 46 جنيهًا اليوم الخميس

10/26/2023 2:25:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقر متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالسوق الموازية خلال تعاملات اليوم الخميس عند 46 جنيهًا، بعدما شهد تذبذبًا بين 43 و49 جنيهًا.

وقال أحد التجار إن الدولار افتتح التعاملات عند مستوى 49 جنيهًا، ثم تراجع متأثرًا بعمليات جنى أرباح، ثم قرار البنك المركزي بشأن السماح باستخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر بدون حد أقصى، ليصل إلى 43 جنيهًا قبل أن يرتد إلى مستويات 46 جنيهًا مجددًا.

وأعلن البنك المركزي المصرى، عن إجراءات جديدة تيسيرًا على المواطنين عند استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج.

وجاء ذلك بعد تلقى شكاوى من بعض عملاء البنوك بشأن بعض المعوقات فى التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، ومن أهم هذه المعوقات ضيق الوقت المتاح قبل السفر.

وتقرر فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض، على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يومًا من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر البطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يومًا.

وفى حالة عدم التزام العميل بما تقدم، فسوف يقوم البنك المصدر البطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score لوضعه في القائمة السلبية، كما سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، فضلًا عن إبلاغ الجهات المعنية باتخاذ اللازم.

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