سعر الدولار يسجل 46 جنيهًا اليوم الخميس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقر متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالسوق الموازية خلال تعاملات اليوم الخميس عند 46 جنيهًا، بعدما شهد تذبذبًا بين 43 و49 جنيهًا.
وقال أحد التجار إن الدولار افتتح التعاملات عند مستوى 49 جنيهًا، ثم تراجع متأثرًا بعمليات جنى أرباح، ثم قرار البنك المركزي بشأن السماح باستخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر بدون حد أقصى، ليصل إلى 43 جنيهًا قبل أن يرتد إلى مستويات 46 جنيهًا مجددًا.
وأعلن البنك المركزي المصرى، عن إجراءات جديدة تيسيرًا على المواطنين عند استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج.
وجاء ذلك بعد تلقى شكاوى من بعض عملاء البنوك بشأن بعض المعوقات فى التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، ومن أهم هذه المعوقات ضيق الوقت المتاح قبل السفر.
وتقرر فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض، على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يومًا من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر البطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يومًا.
وفى حالة عدم التزام العميل بما تقدم، فسوف يقوم البنك المصدر البطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score لوضعه في القائمة السلبية، كما سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، فضلًا عن إبلاغ الجهات المعنية باتخاذ اللازم.
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