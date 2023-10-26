مدبولى يؤكد أهمية قيام المؤسسات المالية الدولية بمساعدة البلدان النامية

MENAFN - Al-Borsa News) أعرب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تطلعه لتعزيز التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي، مؤكدا أهمية قيام المؤسسات المالية الدولية، ومن بينها البنك الدولي، بمساعدة البلدان النامية في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة، ومن بينها جائحة كوفيد-19 والحرب فى أوروبا وارتفاع معدلات التضخم في العالم وارتفاع أسعار الفائدة وغيرها.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، آنا بيردي، المديرة المنتدبة لشئون العمليات بالبنك الدولي، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني لمنتدى“البوابة العالمية” الذي تنظمه المفوضية الأوروبية في بروكسل، بحضور السفير بدرعبدالعاطي، سفير مصر لدى بروكسل والاتحاد الأوروبي.

وشدد مدبولي على ضرورة توفير التمويل الميسَر للمشروعات التنموية في تلك الدول، وقال:“يتعين الأخذ بعين الاعتبار أن اقتصاديات الدول النامية كانت الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية، وهو ما يتعين مراعاته عند النظر لأداء اقتصاديات الدول النامية التي تكافح لمواجهة تداعيات الازمات العالمية المتلاحقة التي طالت آثارها السلبية الاقتصاد العالمي ككل”.

وتطرق رئيس الوزراء إلى ضرورة تحويل التعهدات إلى تحركات فعلية على أرض الواقع، وذلك فيما يخص دعم الدول النامية ومساعدتها في مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية.

وفيما يتعلق بالوضع الاقليمي، استعرض مدبولي ما تبذله الدولة المصرية من مساع حثيثة لوقف التصعيد فى قطاع غزة وجهود إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدا ضرورة تحرك المجتمع الدولي للدفع نحو وقف إطلاق النار واحتواء الأزمة المتصاعدة، ودعم المساعي المصرية الجارية فى هذا الشأن.

في غضون ذلك، نوه مدبولي بحجم الجهد المبذول من قبل الدولة المصرية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، لافتا إلى أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ على أراضيها، يتمتعون بكافة الخدمات الأساسية دون وجود أية مخيمات.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الترتيبات الجارية لعقد المؤتمر القومي للاستثمار في مصر في إبريل 2024، وتطلعنا لمشاركة مميزة من جانب مجموعة البنك الدولي في هذا المؤتمر الذى يهدف لتشجيع وتحفيز الاستثمارات من قبل القطاع الخاص فى كافة المشروعات التنموية المصرية.

وبدورها، أكدت آنا بيردي، على ترحيبها بتعزيز التعاون مع مصر، وأضافت أن البنك يتفهم جيدًا تأثيرات الأزمة العالمية على اقتصادات الدول النامية، موضحة أن البنك يعمل على مساعدة تلك الدول لتفادى آثار تلك الأزمات بقدر الإمكان، لافتة أيضًا إلى الإشكاليات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، حاليا، والتي من بينها تفاقم أزمات الدين فى العديد من الدول، والكوارث الطبيعية بسبب تغير المناخ، وتوسع بؤر عدم الاستقرار في العالم، بما أدى إلى زيادة الانفاق في المجالات الأمنية على حساب التنمية.

كما استعرضت المديرة المنتدبة لشئون العمليات بالبنك الدولي، أدوات التمويل المُيَّسر المقدمة والمتاحة من قبل البنك، وكذا طرق الاستفادة منها، مشيدة بالعلاقات الوثيقة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.

كما أشادت بيردي، ببرنامج“نوفي” الذي يمثل نموذجا للتمويل الميَّسر والاستثمارات في المشروعات الخضراء ذات الصلة بقطاعات المياه والغذاء والطاقة.