Friday, 27 October 2023 11:22 GMT

مؤشرا البحرين العام والإسلامى يغلقان على انخفاض

10/26/2023 2:25:32 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أقفل مؤشر البحرين العام اليوم الخميس عند مستوى 1.941.12 بانخفاض قدره 1.86 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 725.29 بانخفاض قدره 4.39 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 977 ألفًا و332 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 305 آلاف و983 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 46 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 66.35% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

أ. ش. أ

MENAFN26102023000202011048ID1107312524

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث