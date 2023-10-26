مؤشرا البحرين العام والإسلامى يغلقان على انخفاض

MENAFN - Al-Borsa News) أقفل مؤشر البحرين العام اليوم الخميس عند مستوى 1.941.12 بانخفاض قدره 1.86 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 725.29 بانخفاض قدره 4.39 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 977 ألفًا و332 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 305 آلاف و983 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 46 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 66.35% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

أ. ش. أ