مؤشرا البحرين العام والإسلامى يغلقان على انخفاض

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أقفل مؤشر البحرين العام اليوم الخميس عند مستوى 1.941.12 بانخفاض قدره 1.86 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 725.29 بانخفاض قدره 4.39 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 977 ألفًا و332 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 305 آلاف و983 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 46 صفقة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 66.35% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
أ. ش. أ
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