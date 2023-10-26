بى إم دبليو تطور خلايا بطارية منخفضة التكلفة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بدأت شركة“بي إم دبليو” الخميس إنتاج خلايا بطاريات في مصنعها الجديدة بالقرب من ميونيخ، ضمن خطط تطوير بطارية منخفضة التكلفة لجيلها الجديد من السيارات الكهربائية المقرر إطلاقه في عام 2025.
وقالت الشركة الألمانية، إن الإنتاج الذاتي، بدلاً من الاعتماد على الموردين الخارجيين، يسمح بتوسيع سلسلة القيمة المضافة، حسبما ذكرت“بلومبرج”.
وتستهدف“بي إم دبليو” خفض تكاليف البطارية إلى النصف مقارنة بالجيل الحالي، وزيادة المدى بنسبة تصل إلى 30%، وهذا من شأنه أن يسمح للمركبات الكهربائية التابعة لصانعة السيارات الفاخرة بالسفر لمسافة تصل إلى 800 كيلومتر للشحنة الواحدة.
يأتي ذلك في ظل مساعي“بي إم دبليو”، لدعم إنتاج سيارات” نيو كلاس Neue Klasse” الكهربائية ببطاريات منخفضة التكلفة، كما تستكشف صانعة السيارات الألمانية إعادة تدوير البطاريات، للتغلب على مشكلة ملحة في جميع أنحاء الصناعة وسط ارتفاع أسعار المواد الخام.
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