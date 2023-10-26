بى إم دبليو تطور خلايا بطارية منخفضة التكلفة

MENAFN - Al-Borsa News) بدأت شركة“بي إم دبليو” الخميس إنتاج خلايا بطاريات في مصنعها الجديدة بالقرب من ميونيخ، ضمن خطط تطوير بطارية منخفضة التكلفة لجيلها الجديد من السيارات الكهربائية المقرر إطلاقه في عام 2025.

وقالت الشركة الألمانية، إن الإنتاج الذاتي، بدلاً من الاعتماد على الموردين الخارجيين، يسمح بتوسيع سلسلة القيمة المضافة، حسبما ذكرت“بلومبرج”.

وتستهدف“بي إم دبليو” خفض تكاليف البطارية إلى النصف مقارنة بالجيل الحالي، وزيادة المدى بنسبة تصل إلى 30%، وهذا من شأنه أن يسمح للمركبات الكهربائية التابعة لصانعة السيارات الفاخرة بالسفر لمسافة تصل إلى 800 كيلومتر للشحنة الواحدة.

يأتي ذلك في ظل مساعي“بي إم دبليو”، لدعم إنتاج سيارات” نيو كلاس Neue Klasse” الكهربائية ببطاريات منخفضة التكلفة، كما تستكشف صانعة السيارات الألمانية إعادة تدوير البطاريات، للتغلب على مشكلة ملحة في جميع أنحاء الصناعة وسط ارتفاع أسعار المواد الخام.

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