زيادة عدد رحلات الركاب فى الصين خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2023

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وزارة النقل الصينية، اليوم الخميس، إن مستويات حركة الركاب عبر السكك الحديد والممرات المائية والطيران المدني في الصين، ارتفعت جميعها بأكثر من 100% على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وقال سون ون جيان المتحدث باسم الوزارة – في مؤتمر صحفي، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)- إن حجم انتقال الركاب بين المناطق في البلاد ارتفع بنسبة 31% على أساس سنوي ليصل إلى نقل 45.66 مليار شخص في الفترة من يناير حتى سبتمبر.

وأضاف أنه من بين جميع أنواع وسائل النقل، شهدت رحلات الطيران المدني زيادة بنسبة 126.7% على أساس سنوي، تليها زيادة عدد رحلات الممرات المائية بنسبة 120.9%، بينما شهد حجم الانتقال عبر السكك الحديد زيادة بنسبة 112.4%، في حين ارتفع عدد الرحلات البرية بنسبة 26.8%.

وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة، ارتفع حجم نقل البضائع التجارية بنسبة 7.1 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 40.31 مليار طن، بينما زاد حجم الشحن والتفريغ للبضائع في الموانئ الصينية بنسبة 8.5% ليصل إلى 12.54 مليار طن.

وبلغ حجم الاستثمار في الأصول الثابتة في النقل 2.88 تريليون يوان (حوالي 401.2 مليار دولار أمريكي) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، مسجلا نموا بنسبة 5.6% على أساس سنوي، وفقا لسون.

وقال إن قطاع النقل في البلاد استمر في التعافي بشكل مطرد في الأرباع الثلاثة الأولى من العام، ما يوفر خدمة نقل صلبة وقوية، وضمانا لتعزيز نمو معقول للاقتصاد.