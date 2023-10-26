زيادة عدد رحلات الركاب فى الصين خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت وزارة النقل الصينية، اليوم الخميس، إن مستويات حركة الركاب عبر السكك الحديد والممرات المائية والطيران المدني في الصين، ارتفعت جميعها بأكثر من 100% على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وقال سون ون جيان المتحدث باسم الوزارة – في مؤتمر صحفي، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)- إن حجم انتقال الركاب بين المناطق في البلاد ارتفع بنسبة 31% على أساس سنوي ليصل إلى نقل 45.66 مليار شخص في الفترة من يناير حتى سبتمبر.
وأضاف أنه من بين جميع أنواع وسائل النقل، شهدت رحلات الطيران المدني زيادة بنسبة 126.7% على أساس سنوي، تليها زيادة عدد رحلات الممرات المائية بنسبة 120.9%، بينما شهد حجم الانتقال عبر السكك الحديد زيادة بنسبة 112.4%، في حين ارتفع عدد الرحلات البرية بنسبة 26.8%.
وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة، ارتفع حجم نقل البضائع التجارية بنسبة 7.1 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 40.31 مليار طن، بينما زاد حجم الشحن والتفريغ للبضائع في الموانئ الصينية بنسبة 8.5% ليصل إلى 12.54 مليار طن.
وبلغ حجم الاستثمار في الأصول الثابتة في النقل 2.88 تريليون يوان (حوالي 401.2 مليار دولار أمريكي) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، مسجلا نموا بنسبة 5.6% على أساس سنوي، وفقا لسون.
وقال إن قطاع النقل في البلاد استمر في التعافي بشكل مطرد في الأرباع الثلاثة الأولى من العام، ما يوفر خدمة نقل صلبة وقوية، وضمانا لتعزيز نمو معقول للاقتصاد.
MENAFN26102023000202011048ID1107312522
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.