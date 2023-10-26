الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة وداكس يسجل أدنى مستوى منذ يناير

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الخميس، مع تقييم قرار البنك المركزي الأوروبي بتثبيت سعر الفائدة عند 4.5% دون تغيير، بعد رفعه على مدار 10 اجتماعات متتالية منذ يوليو عام 2022.

وقالت“كريستين لاجارد”، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع السياسة الذي عقد في أثينا، إن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال ضعيفًا، بالتزامن مع تباطؤ قطاع الخدمات بعد أن تزايد ضعف النشاط الصناعي، بحسب“رويترز”.

وهبط سهم الألمانية“سيمنز إنرجي” (ENR) بنسبة 40% تقريبًا خلال الجلسة ليلامس 6.4 يورو، بعد أن طلبت شركة طاقة الرياح الدعم من الحكومة الألمانية، لترتفع خسائره منذ بداية العام إلى أكثر من 60%.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.5% عند 433.2 نقطة، مع انخفاض قطاعات السيارات والبنوك والطاقة، وحدّ من خسائر المؤشر، مكاسب أسهم شركات التعدين والمرافق والتكنولوجيا.

وخسر“كاك” الفرنسي 0.4% عند 6888 نقطة، فيما انخفض“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.8% عند 7354 نقطة، وهبط مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 1.1% تقريبًا عند 14731 نقطة، مسجلًا أدنى مستوى إغلاق منذ السادس من يناير.