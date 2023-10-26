الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة وداكس يسجل أدنى مستوى منذ يناير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الخميس، مع تقييم قرار البنك المركزي الأوروبي بتثبيت سعر الفائدة عند 4.5% دون تغيير، بعد رفعه على مدار 10 اجتماعات متتالية منذ يوليو عام 2022.
وقالت“كريستين لاجارد”، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع السياسة الذي عقد في أثينا، إن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال ضعيفًا، بالتزامن مع تباطؤ قطاع الخدمات بعد أن تزايد ضعف النشاط الصناعي، بحسب“رويترز”.
وهبط سهم الألمانية“سيمنز إنرجي” (ENR) بنسبة 40% تقريبًا خلال الجلسة ليلامس 6.4 يورو، بعد أن طلبت شركة طاقة الرياح الدعم من الحكومة الألمانية، لترتفع خسائره منذ بداية العام إلى أكثر من 60%.
وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.5% عند 433.2 نقطة، مع انخفاض قطاعات السيارات والبنوك والطاقة، وحدّ من خسائر المؤشر، مكاسب أسهم شركات التعدين والمرافق والتكنولوجيا.
وخسر“كاك” الفرنسي 0.4% عند 6888 نقطة، فيما انخفض“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.8% عند 7354 نقطة، وهبط مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 1.1% تقريبًا عند 14731 نقطة، مسجلًا أدنى مستوى إغلاق منذ السادس من يناير.
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