الصين: واثقون من تحسين تجارتنا الخارجية على مدار العام

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس أن الصين لديها الثقة في تحسين جودة التجارة الخارجية لديها على مدار العام.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة شو جيويه تينج – في مؤتمر صحفي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)- إنه على الرغم من تباطؤ لتجارة العالمية منذ بداية العام، حافظت الصين على عمليات استيراد وتصدير مستقرة.

وأضافت إنه في الأشهر الأخيرة أصبح الزخم التصاعدي للتجارة الخارجية لدى البلاد أكثر وضوحا.

وبلغ حجم التجارة الخارجية للصين 3.74 تريليون يوان (حوالي 521 مليار دولار أمريكي) في سبتمبر، ليسجل رقما قياسيا شهريا جديدا هذا العام ونموا على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي.

وذكرت شو أنه“مع تراكم العوامل الإيجابية، فإننا واثقون من تعزيز اتجاه التنمية الجيد للتجارة الخارجية في الربع الرابع من هذا العام”.

أ. ش. أ