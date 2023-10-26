الصين: واثقون من تحسين تجارتنا الخارجية على مدار العام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكدت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس أن الصين لديها الثقة في تحسين جودة التجارة الخارجية لديها على مدار العام.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة شو جيويه تينج – في مؤتمر صحفي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)- إنه على الرغم من تباطؤ لتجارة العالمية منذ بداية العام، حافظت الصين على عمليات استيراد وتصدير مستقرة.
وأضافت إنه في الأشهر الأخيرة أصبح الزخم التصاعدي للتجارة الخارجية لدى البلاد أكثر وضوحا.
وبلغ حجم التجارة الخارجية للصين 3.74 تريليون يوان (حوالي 521 مليار دولار أمريكي) في سبتمبر، ليسجل رقما قياسيا شهريا جديدا هذا العام ونموا على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي.
وذكرت شو أنه“مع تراكم العوامل الإيجابية، فإننا واثقون من تعزيز اتجاه التنمية الجيد للتجارة الخارجية في الربع الرابع من هذا العام”.
أ. ش. أ
MENAFN26102023000202011048ID1107312519
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.