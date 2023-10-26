ريال مدريد يعتزم اقتراض 390 مليون دولار من سوق الديون الخاصة

MENAFN - Al-Borsa News) من المقرر أن يقترض نادي“ريال مدريد” لكرة القدم حوالي 370 مليون يورو (390 مليون دولار) من مستثمرين مؤسسيين، للمساعدة في تمويل تجديد ملعب“سانتياغو برنابيو”، بحسب تقرير.

ووفقًا لما نقلته“بلومبرج” عن مصادر على دراية بالأمر، يعتزم النادي الأوروبي، جمع التمويل من خلال إصدار ديون خاصة، والتي سيتم سدادها من إيرادات التذاكر.

ولجأ“ريال مدريد”، للاستدانة عدة مرات منذ عام 2019 لتطوير ملعبه، بما في ذلك، زيادة سعة المقاعد بالإضافة إلى تركيب أرضية قابلة للإزالة تسمح للنادي بنقل سطح العشب إلى مساحة تخزين أثناء استضافة أحداث أخرى مدرة للدخل، مثل الحفلات أو مباريات التنس.

واقترض نادي“برشلونة” المنافس 1.5 مليار يورو من مستثمري الديون الخاصة لتمويل تجديد ملعبه الخاص، في حين جمع نادي“تشيلسي” 500 مليون جنيه إسترليني (604 ملايين دولار) من الديون الثانوية من شركة الإقراض المباشر الأمريكية“آريس مانجمنت Ares Management” (نيويورك: ARES).



