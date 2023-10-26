ريال مدريد يعتزم اقتراض 390 مليون دولار من سوق الديون الخاصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) من المقرر أن يقترض نادي“ريال مدريد” لكرة القدم حوالي 370 مليون يورو (390 مليون دولار) من مستثمرين مؤسسيين، للمساعدة في تمويل تجديد ملعب“سانتياغو برنابيو”، بحسب تقرير.
ووفقًا لما نقلته“بلومبرج” عن مصادر على دراية بالأمر، يعتزم النادي الأوروبي، جمع التمويل من خلال إصدار ديون خاصة، والتي سيتم سدادها من إيرادات التذاكر.
ولجأ“ريال مدريد”، للاستدانة عدة مرات منذ عام 2019 لتطوير ملعبه، بما في ذلك، زيادة سعة المقاعد بالإضافة إلى تركيب أرضية قابلة للإزالة تسمح للنادي بنقل سطح العشب إلى مساحة تخزين أثناء استضافة أحداث أخرى مدرة للدخل، مثل الحفلات أو مباريات التنس.
واقترض نادي“برشلونة” المنافس 1.5 مليار يورو من مستثمري الديون الخاصة لتمويل تجديد ملعبه الخاص، في حين جمع نادي“تشيلسي” 500 مليون جنيه إسترليني (604 ملايين دولار) من الديون الثانوية من شركة الإقراض المباشر الأمريكية“آريس مانجمنت Ares Management” (نيويورك: ARES).
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