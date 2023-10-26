الذهب يرتفع مسجلًا أعلى تسوية خلال 3 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات جلسة اليوم الخميس، في ظل تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن إثر توترات الشرق الأوسط الجيوسياسية، رغم بيانات من أكبر اقتصادات العالم هدأت من مخاوف الركود.
ونما الاقتصاد الأمريكي بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عامين خلال الربع الثالث مسجلًا 4.9% على أساس سنوي، فيما ارتفع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 10 آلاف طلب.
وفي أوروبا، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند 4.5% دون تغيير كما كان متوقعًا، لينهي سلسلة غير مسبوقة من 10 زيادات متتالية.
وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.15% أو ما يعادل 2.5 دولار لتصل إلى 1997.4 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2003.7 دولار خلال التداولات، لتسجل العقود أعلى مستوى في نهاية الجلسة منذ يوليو.
فيما صعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.2% عند 106.74 نقطة.
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