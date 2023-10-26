الذهب يرتفع مسجلًا أعلى تسوية خلال 3 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات جلسة اليوم الخميس، في ظل تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن إثر توترات الشرق الأوسط الجيوسياسية، رغم بيانات من أكبر اقتصادات العالم هدأت من مخاوف الركود.

ونما الاقتصاد الأمريكي بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عامين خلال الربع الثالث مسجلًا 4.9% على أساس سنوي، فيما ارتفع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 10 آلاف طلب.

وفي أوروبا، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند 4.5% دون تغيير كما كان متوقعًا، لينهي سلسلة غير مسبوقة من 10 زيادات متتالية.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.15% أو ما يعادل 2.5 دولار لتصل إلى 1997.4 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2003.7 دولار خلال التداولات، لتسجل العقود أعلى مستوى في نهاية الجلسة منذ يوليو.

فيما صعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.2% عند 106.74 نقطة.

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