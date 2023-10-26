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تونس: 2.6 مليار دينار خصصت لتوفير الحبوب والدقيق والمكرونة خلال 2024

10/26/2023 2:25:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) خصصت الحكومة التونسية أكثر من ثلث نفقات الدعم المخصص لسلة المواد الأساسية دون المحروقات والنقل، خلال 2024 إلى الحبوب والدقيق والمكرونة ليبلغ 2.6 مليار دينار من إجمالي دعم بقيمة 3.5 مليار دينار.

ورصدت بيانات حكومية صدرت ضمن تقرير حول مشروع ميزانية الدولة لعام 2024 اعتزام الحكومة التونسية تخصيص هذا المبلغ لدعم سلة المواد الاساسية والتي تتضمن الحبوب والزيت النباتي والحليب والعجين الغدائي والسكر والورق المدرسي.

واستعرضت البيانات قيمة المخصصة، حيث خصص 2.4 مليار دينار للحبوب و524 مليون دينار للحليب و380 مليون دينار للزيت النباتي و190 مليون دينار للعجين الغذائي و41 مليون دينار للورق المدرسي و10 ملايين دينار لمادة السكر.

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