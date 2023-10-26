تونس: 2.6 مليار دينار خصصت لتوفير الحبوب والدقيق والمكرونة خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
خصصت الحكومة التونسية أكثر من ثلث نفقات الدعم المخصص لسلة المواد الأساسية دون المحروقات والنقل، خلال 2024 إلى الحبوب والدقيق والمكرونة ليبلغ 2.6 مليار دينار من إجمالي دعم بقيمة 3.5 مليار دينار.
ورصدت بيانات حكومية صدرت ضمن تقرير حول مشروع ميزانية الدولة لعام 2024 اعتزام الحكومة التونسية تخصيص هذا المبلغ لدعم سلة المواد الاساسية والتي تتضمن الحبوب والزيت النباتي والحليب والعجين الغدائي والسكر والورق المدرسي.
واستعرضت البيانات قيمة المخصصة، حيث خصص 2.4 مليار دينار للحبوب و524 مليون دينار للحليب و380 مليون دينار للزيت النباتي و190 مليون دينار للعجين الغذائي و41 مليون دينار للورق المدرسي و10 ملايين دينار لمادة السكر.
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