Friday, 27 October 2023 11:16 GMT

روسيا تدعو للتوجه إلى الحوار وصولا لقيام دولة فلسطينية مستقلة

10/26/2023 2:22:28 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) موسكو/PNN/دعت روسيا إلى وقف العدوان على قطاع غزة المستمر منذ 7 تشرين الأول الحالي، والتوجه إلى الحوار وصولا إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن روسيا تدين الأعمال التي تنتهك القانون الإنساني الدولي وتضر بالمدنيين، وتدعو إلى الوقف الفوري للحرب واستئناف المفاوضات حول قيام الدولة الفلسطينية المستقلة التي وعد بها الفلسطينيون قبل 75 عاما.


MENAFN26102023000205011050ID1107312503

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث