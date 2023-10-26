روسيا تدعو للتوجه إلى الحوار وصولا لقيام دولة فلسطينية مستقلة

(MENAFN
- Palestine News Network )
موسكو/PNN/دعت روسيا إلى وقف العدوان على قطاع غزة المستمر منذ 7 تشرين الأول الحالي، والتوجه إلى الحوار وصولا إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن روسيا تدين الأعمال التي تنتهك القانون الإنساني الدولي وتضر بالمدنيين، وتدعو إلى الوقف الفوري للحرب واستئناف المفاوضات حول قيام الدولة الفلسطينية المستقلة التي وعد بها الفلسطينيون قبل 75 عاما.
MENAFN26102023000205011050ID1107312503
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.