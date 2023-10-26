روسيا تدعو للتوجه إلى الحوار وصولا لقيام دولة فلسطينية مستقلة

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن روسيا تدين الأعمال التي تنتهك القانون الإنساني الدولي وتضر بالمدنيين، وتدعو إلى الوقف الفوري للحرب واستئناف المفاوضات حول قيام الدولة الفلسطينية المستقلة التي وعد بها الفلسطينيون قبل 75 عاما.

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