وقفة لمحامي تونس رفضا للعدوان على شعبنا
التاريخ
10/26/2023 2:22:28 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
تونس/PNN/نظمت نقابة المحامين التونسيين اليوم الخميس، وقفة لمساندة الشعب الفلسطيني في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.
ونظمت الوقفة أمام قصر العدل بتونس، شارك فيها جمع كبير من المحامين، رافعين علم فلسطين وعلم تونس، مرددين الهتافات المنددة بمجازر الاحتلال، والمطالبة بإحقاق الحقوق الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.
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