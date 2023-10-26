اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تعقد دورة استثنائية بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN/عقدت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، اجتماعا استثنائيا غير عادي لها اليوم الخميس، لبحث سبل مواجهة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من المنظور العالمي لحقوق الإنسان.

وتأتي هذه الدورة بناء على دعوة من دولة الكويت "رئاسة اللجنة"، وتأييد الدول الأعضاء، ومشاركة الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة هيفاء أبو غزالة، إضافة إلى عدد من ممثلي كافة الدول الأعضاء.

وحمل مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الجنائية الدولية عن أفعالها العدوانية

وعقابها الجماعي بحق شعبنا في قطاع غزة، والتي ترقى إلى جرائم تطهير عرقي، ونقل قسري وإبادة جماعية، إضافة لمختلف أنواع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي

حرمتها وحضت على عقاب مرتكبيها المعاهدات والمواثيق الدولية.

وطالب العكلوك في كلمته،

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياته بموجب ميثاق روما الأساسي واتخاذ خطوات حقيقية وملموسة تحقيقا تجاه الأفعال الإجرامية لإسرائيل، ومقاضاة القوة القائمة بالإحتلال، والتي تنتهك بشكل جسيم مبادئ القانون الدولي الإنساني من خلال آلاف

المدنيين الفلسطينيين جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ونسفها وتدميرها أحياء سكنية مدنية بالكامل، بما يشكل جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ممنهجة وواسعة النطاق، وفق المواد 6-8 من النظام الأساسي للمحكمة.

كما دعا، الأمين العام للأمم المتحدة إلى إدراج إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وجيشها على اللائحة السوداء- لائحة العار- للجهات التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1612–2005.

وحث مندوب فلسطين،

الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة على تحمل مسؤوليتها التضامنية في وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار القاتل عن قطاع غزة وإدخال المساعدات له، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.



