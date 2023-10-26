اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تعقد دورة استثنائية بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهرة/PNN/عقدت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، اجتماعا استثنائيا غير عادي لها اليوم الخميس، لبحث سبل مواجهة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من المنظور العالمي لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه الدورة بناء على دعوة من دولة الكويت "رئاسة اللجنة"، وتأييد الدول الأعضاء، ومشاركة الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة هيفاء أبو غزالة، إضافة إلى عدد من ممثلي كافة الدول الأعضاء.
وحمل مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الجنائية الدولية عن أفعالها العدوانية
وعقابها الجماعي بحق شعبنا في قطاع غزة، والتي ترقى إلى جرائم تطهير عرقي، ونقل قسري وإبادة جماعية، إضافة لمختلف أنواع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي
حرمتها وحضت على عقاب مرتكبيها المعاهدات والمواثيق الدولية.
وطالب العكلوك في كلمته،
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياته بموجب ميثاق روما الأساسي واتخاذ خطوات حقيقية وملموسة تحقيقا تجاه الأفعال الإجرامية لإسرائيل، ومقاضاة القوة القائمة بالإحتلال، والتي تنتهك بشكل جسيم مبادئ القانون الدولي الإنساني من خلال آلاف
المدنيين الفلسطينيين جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ونسفها وتدميرها أحياء سكنية مدنية بالكامل، بما يشكل جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ممنهجة وواسعة النطاق، وفق المواد 6-8 من النظام الأساسي للمحكمة.
كما دعا، الأمين العام للأمم المتحدة إلى إدراج إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وجيشها على اللائحة السوداء- لائحة العار- للجهات التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1612–2005.
وحث مندوب فلسطين،
الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة على تحمل مسؤوليتها التضامنية في وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار القاتل عن قطاع غزة وإدخال المساعدات له، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.
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