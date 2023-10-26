Friday, 27 October 2023 11:13 GMT

مستعمرون يهاجمون مزارعين أثناء قطف الزيتون جنوب نابلس

10/26/2023 2:22:21 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/هاجم مستعمرون، اليوم الخميس، مزارعين في بلدة قصرة، جنوب نابلس.

وأفاد الناشط في مواجهة الاستيطان فؤاد حسن، بأن مستعمرين مسلحين، هاجموا المزارعين في الجهة الجنوبية الشرقية أثناء قطفهم ثمار الزيتون، وقد تصدى الأهالي لهم.


MENAFN26102023000205011050ID1107312498

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث