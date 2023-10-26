الخليل: وقفة إسناد للأسرى وللتنديد بمجازر الاحتلال في قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/شاركت جماهير شعبنا في محافظة الخليل، اليوم الخميس، في وقفة إسناد للأسرى وللتنديد بمجازر الاحتلال في قطاع غزة.
ونظمت الوقفة بدعوة من نادي الأسير الفلسطيني بالشراكة مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ولجنة أهالي الأسرى، وهيئة التنسيق الوطني بمحافظة الخليل.
وقال الناطق الإعلامي باسم نادي الاسير الفلسطيني أمجد النجار، إن الفعالية تأتي تنديدا بجرائم الاحتلال التي ترتكب بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال، التي راح ضحيتها الشهيدان الأسيران عمر دراغمة وعرفات حمدان، مبينا أن الأسير ضراغمة كان في المحكمة بصحة جيدة وبعد خروجه من المحكمة تعرض لاعتداء تسبب له بنزيف.
وطالب المشاركون في الوقفة بمذكرة سلموها للصليب الأحمر الدولي بالإجابة عن تساؤلات أهالي الأسرى وتخوفهم على مصير ابنائهم.
وأشار النجار إلى أن هناك 6 آلاف عامل فلسطيني من غزة معظمهم محتجون في "معسكر عناتا"، وهناك مئات الأسرى الذين نقلوا إلى مراكز التوقيف والتحقيق في "عوفر"، لا تتوفر أي معلومات حولهم، وأن الصليب الأحمر مطالب بتوفير معلومات، والتدخل للإفراج عنهم.
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