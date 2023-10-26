الخليل: وقفة إسناد للأسرى وللتنديد بمجازر الاحتلال في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN/شاركت جماهير شعبنا في محافظة الخليل، اليوم الخميس، في وقفة إسناد للأسرى وللتنديد بمجازر الاحتلال في قطاع غزة.

ونظمت الوقفة بدعوة من نادي الأسير الفلسطيني بالشراكة مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ولجنة أهالي الأسرى، وهيئة التنسيق الوطني بمحافظة الخليل.

وقال الناطق الإعلامي باسم نادي الاسير الفلسطيني أمجد النجار، إن الفعالية تأتي تنديدا بجرائم الاحتلال التي ترتكب بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال، التي راح ضحيتها الشهيدان الأسيران عمر دراغمة وعرفات حمدان، مبينا أن الأسير ضراغمة كان في المحكمة بصحة جيدة وبعد خروجه من المحكمة تعرض لاعتداء تسبب له بنزيف.

وطالب المشاركون في الوقفة بمذكرة سلموها للصليب الأحمر الدولي بالإجابة عن تساؤلات أهالي الأسرى وتخوفهم على مصير ابنائهم.

وأشار النجار إلى أن هناك 6 آلاف عامل فلسطيني من غزة معظمهم محتجون في "معسكر عناتا"، وهناك مئات الأسرى الذين نقلوا إلى مراكز التوقيف والتحقيق في "عوفر"، لا تتوفر أي معلومات حولهم، وأن الصليب الأحمر مطالب بتوفير معلومات، والتدخل للإفراج عنهم.



