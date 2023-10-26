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مستعمر يطلق الرصاص صوب مركبة مواطن جنوب بيت لحم

10/26/2023 2:22:20 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/أطلق مستعمر، اليوم الخميس، الرصاص صوب مركبة، على الشارع الواصل بين القدس والخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن مستعمرا أطلق الرصاص صوب مركبة فلسطينية كانت متعطلة، بينما كان يقوم صاحبها بإصلاحها، بين مستعمرتي "غوش عصيون" و"أفرات"، ما أدى تسبب بأضرار في هيكلها .


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