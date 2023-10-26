مستعمر يطلق الرصاص صوب مركبة مواطن جنوب بيت لحم
التاريخ
10/26/2023 2:22:20 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/أطلق مستعمر، اليوم الخميس، الرصاص صوب مركبة، على الشارع الواصل بين القدس والخليل.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن مستعمرا أطلق الرصاص صوب مركبة فلسطينية كانت متعطلة، بينما كان يقوم صاحبها بإصلاحها، بين مستعمرتي "غوش عصيون" و"أفرات"، ما أدى تسبب بأضرار في هيكلها .
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