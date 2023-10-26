مشاهدات لنقابة الصحفيين : لماذا لا يشرب الصحفيون في غزة الماء ؟

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN/ من خلال رصد نقابة الصحفيين أكد العديد من الصحفيين العاملين في مدينة غزة لتغطية الحرب الاسرائيلية على القطاع انهم يعيشون ظروفا استثنائية وغير انسانية في ظل تهديد دائم على حياتهم وهم الذين فقدوا نحو 22 صحفيا من زملائهم بين اكثر من 7 الاف مواطن قضوا بفعل صواريخ الاحتلال المنطلقة من الطائرات الإسرائيلية منذ السابع من الشهر الجاري .

أهم قواعد العمل الإعلامي ( حياتك أهم من الخبر) الصحفي مطالب ألا يعرض حياته للخطر في سبيل الخبر وهذا المفهوم المهني سليم الا ان المهنية هنا في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص لا يمكن فصلها عن الوطنية والانتماء لهموم وهمة الحالة العامة لان الحالة الاعلامية لم تكن يوما انعزالية ولذلك تتجلى المهنية مع الوطنية وهذا له اثمان .

من بين الأمور الحياتية التي قد تبدو صغيرة وسط المجازر الاحتلالية هي " قضاء الحاجة" بالبعد الآدمي البيولوجي حيث ترك الصحفيون مكاتبهم بعد قصف أكثر من 50 مؤسسة اعلامية وتركوا بيوتهم بعد قصف أكثر من 20 منزل صحفي كان آخرهم منزل الزميل وائل الدحدوح مراسل الجزيرة الذي فقد زوجته وابنائه بقصف الطائرات الاسرائيلية لمنزله .

يتواجد حوالي 80 من الصحفيين والصحفيات والطواقم الإنتاجية في محيط مستشفى الشفاء وفق تقديرات بعض الزملاء وهؤلاء الصحفيون ضاقت عليهم السماء والارض ولم يجدوا الا أطراف مستشفى الشفاء التي بها وفي محيطها الاف من المرضى والنازحين ممن تقطعت بهم السبل وفقدوا بيوتهم إضافة للطواقم الطبية والإغاثية حيث لا يتوفر بالمستشفى سوى عدد محدود من " المراحيض" هي اصلا مخصصة لعدد محدود من المرضى .

وقال الصحفي وسام زغبر وسط ذلك تجد ان لزاما عليك حجز دور حقيقة قد يمتد الى 5 ساعات واكثر حتى تتمكن من " قضاء الحاجة" بفعل زحمة المكان.

كما اشار الصحفي عادل الزعنون من وكالة الأنباء الفرنسية ان العديد من الصحفيين يتكيفون مع الواقع من خلال التقليل قدر الإمكان من شرب الماء او السوائل وكذلك الاكتفاء بوجبة واحدة تحسبا لصعوبة إيجاد " مرحاض" من جانب وتحسبا من الانشغال بحاجة ادمية لساعات في سبيل قضائها وترك الميدان في ظل استدامة القصف وتوالي الأحداث .

فإذا كان هذا حال الصحفيين في غزة الذين كفل لهم القانون الدولي والمواثيق الاممية الحماية وحرية العمل فما بالكم بحال الشعب الأعزل الذي يتعرض للذبح أمام الشاشات ومجالس الأمم التي رفضت حتى اللحظة قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في إشارة لتشريع تلك النظم السياسية التي تمثل اممها باستمرار قتل شعبنا الفلسطيني .