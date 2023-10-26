صور- تشييع أفراد من عائلة وائل الدحدوح مراسل“الجزيرة” في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- شيع فلسطينيون وصحافيون في قطاع غزة، الخميس، أفراد عائلة وائل الدحدوح مراسل قناة“الجزيرة” الفضائية، الذين استشهدوا بقصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه وسط القطاع.

وأمّ وائل الدحدوح عشرات الفلسطينيين بصلاة الجنازة على زوجته آمنة، وابنه محمود، وابنته الطفلة شام، داخل مستشفى“شهداء الأقصى” وسط قطاع غزة.

وشارك في الجنازة، عشرات من الصحافيين زملاء الدحدوح من وسائل إعلام مختلفة.

والأربعاء، استشهد 12 شخصا من عائلة الدحدوح من بينهم زوجته وابنه وابنته في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وتلقى الدحدوح خبر استهداف المنزل الذي لجأت عائلته إليه، عندما كان يغطي من مكتب الجزيرة الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وقال الدحدوح، بحسب ما نقله موقع“الجزيرة”:“من الواضح أن مسلسل استهداف الأطفال والنساء والمدنيين مستمر، وكنت تحدثت عن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت كل المناطق، بما فيها منطقة النصيرات، وكانت تراودنا بعض الشكوك بأن الاحتلال الإسرائيلي لن يترك هؤلاء دون عقاب، ومع الأسف هذا الذي حدث، وهذه هي المنطقة التي قال عنها الاحتلال الأخلاقي إنها آمنة”.

وأضاف وائل، نقلا عن القناة:“القصف الإسرائيلي استهدف عائلتي في منطقة بعيدة عن شمال غزة الذي طلب جيش الاحتلال إخلاءه”.

وتابع:“ينتقمون منا بالأولاد، دموعنا دموع إنسانية وليست دموع جبن وانهيار، فليخسأ جيش الاحتلال”.























