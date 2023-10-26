دويكات: دولة فلسطين ومؤسساتها تتحمل المسؤولية عن الحادث المؤسف الذي ذهب ضحيته الشهيد محمود أبو لبن

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/أعلنت المؤسسة الأمنية، اليوم الخميس، أن دولة فلسطين ومؤسساتها تتحمل المسؤولية عن الحادث المؤسف الذي ذهب ضحيته الشاب الشهيد محمود رأفت أبو لبن.
ونعت المؤسسة الأمنية في بيان على لسان الناطق باسمها
اللواء طلال دويكات، الشهيد أبو لبن، الذي تعرض لحادث مأساوي في 17 تشرين الأول/ أكتوبر على دوار المنارة في مدينة رام الله، خلال الأحداث المؤسفة التي حصلت في تلك الليلة.
وأكدت أن المرحوم أبو لبن سيعتمد رسميا شهيدا من شهداء فلسطين، وأن جهات الاختصاص ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لمتابعة ما جرى، وسيتحمل المسؤولية كل من تسبب بوفاة الشاب الشهيد أبو لبن، إذا ما ثبت وجود مخالفة لمدونة السلوك أو التعليمات أدت إلى ما حدث .
وشددت على أن حياة أي مواطن هي مقدسة، وحمايتها تقع في صلب قيم وعقيدة الأجهزة الأمنية، ولكن شاءت الأقدار أن يحدث ما حصل.
وقدمت المؤسسة العزاء لأسرة الشهيد وعائلته، مشددة على أنها لن تتهرب من مسؤوليتها، ولن تدخر جهدا في الوصول إلى الحقيقة، ولن تكون أبدا إلا في صف المواطن .
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