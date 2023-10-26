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دويكات: دولة فلسطين ومؤسساتها تتحمل المسؤولية عن الحادث المؤسف الذي ذهب ضحيته الشهيد محمود أبو لبن

10/26/2023 2:22:10 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/أعلنت المؤسسة الأمنية، اليوم الخميس، أن دولة فلسطين ومؤسساتها تتحمل المسؤولية عن الحادث المؤسف الذي ذهب ضحيته الشاب الشهيد محمود رأفت أبو لبن.

ونعت المؤسسة الأمنية في بيان على لسان الناطق باسمها
اللواء طلال دويكات، الشهيد أبو لبن، الذي تعرض لحادث مأساوي في 17 تشرين الأول/ أكتوبر على دوار المنارة في مدينة رام الله، خلال الأحداث المؤسفة التي حصلت في تلك الليلة.

وأكدت أن المرحوم أبو لبن سيعتمد رسميا شهيدا من شهداء فلسطين، وأن جهات الاختصاص ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لمتابعة ما جرى، وسيتحمل المسؤولية كل من تسبب بوفاة الشاب الشهيد أبو لبن، إذا ما ثبت وجود مخالفة لمدونة السلوك أو التعليمات أدت إلى ما حدث .

وشددت على أن حياة أي مواطن هي مقدسة، وحمايتها تقع في صلب قيم وعقيدة الأجهزة الأمنية، ولكن شاءت الأقدار أن يحدث ما حصل.

وقدمت المؤسسة العزاء لأسرة الشهيد وعائلته، مشددة على أنها لن تتهرب من مسؤوليتها، ولن تدخر جهدا في الوصول إلى الحقيقة، ولن تكون أبدا إلا في صف المواطن .


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