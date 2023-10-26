الجنرال احتياط في سلاح المدرعات إسحق بريك: العملية البرية الآن ستكون بمثابة عجلة من الشيطان!

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب / PNN/ عاد اسم الجنرال الإسرائيلي إسحق بريك في الأيام الأخيرة إلى عناوين وسائل الإعلام العبرية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. وتولى بريك، ذو الخبرة العسكرية الطويلة في سلاح المدرعات بين عامي 2009 و2018، قيادة "مفوضية شكاوى الجنود"، والتي تتلقى الملاحظات العامة حول الجيش ووضعه ووضع الجنود وشكاواهم الشخصية والمتعلقة بخدمتهم العسكرية.

وأعد بريك في فترة توليه منصبه عدة تقارير حول وضع الجيش وجهوزيته للحرب تناولنا أبرزها في مقال سابق في مركز مدار،[1] وتضمن التقرير المكون من 270 صفحة، والذي قدمه "للجنة مراقبة الدولة" عام 2018 الكثير من الانتقادات الشديدة لتردي مستوى الجيش ووجود سلسلة من المشاكل خاصة في سلاح البر. وقال إنه زار 1400 وحدة عسكرية وتحدث مع عشرات الآلاف من القادة والجنود خلال عمله، فوجد مشاكل صعبة على المستويات اللوجستية والتكنولوجية والتنفيذية، وتمت معالجة هذه المشاكل، "ولكن المشكلة الرئيسة التي بقيت هي الثقافة التنظيمية، وهي مشكلة عميقة لم يتم حلها". ولسوء الوضع في الجيش الإسرائيلي، طالب بريك حينها بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هذا الجانب، في ظل سياسة الصمت المتبعة من قبل الضباط في كافة الوحدات، وعدم تقديم حقيقة الواقع السيئ في الجيش كما هو للمستوى السياسي.

وقال بريك إن إسرائيل قد تتعرض لضربة هائلة قد يقتل فيها الآلاف إذا اضطرت إلى خوض حرب متعددة الجبهات. وقال إن منظومة "القبة الحديدية" هي "ذر للرماد في العيون"، مع عدم تقليله من فاعليتها، موضحا أنها "ستكون دون جدوى أمام 250 ألف صاروخ قد توجه إلى إسرائيل، الكثير منها صواريخ ذات دقة إصابة عالية، وذات مدى بمئات الكيلومترات، وقادرة على حمل رؤوس متفجرة تزن مئات الكيلوغرامات".

تقاعد بريك في العام 2018، وبعد التصعيد في أيار 2021 عاد إلى توجيه الانتقادات إلى المستويات السياسية والعسكرية وخاصة الاعتماد على سلاح الجو فقط في الحرب، معتبرا أن الفصائل الفلسطينية في غزة حققت الانتصار في هذه المعركة. وقال إنه يجب ضرب المواقع التي يختبئ فيها قادة حماس تحت الأرض في عمق غزة، وتحت المستشفيات وفي الملاجئ والأنفاق، إذ تتخذ القرارات من قبل هؤلاء، وهناك يتم تصنيع الصواريخ، وهذه الأهداف لا يمكن لسلاح الجو استهدافها، لأن غارة جوية قوية إلى منطقة سكنية قد تؤدي إلى مقتل آلاف الفلسطينيين، وستجد إسرائيل نفسها في مواجهة انتقادات دولية شديدة. وأضاف بريك أن إسرائيل تخشى من أن تدخل مواجهة عسكرية برية قد يقتل فيها عدد كبير من الجنود، لذلك تعتمد على سلاح الجو، وعلق على ذلك قائلا: "إن من يخشى أن يقتل في الحرب لا يحقق الانتصارات"، في إشارة منه إلى ضرورة اللجوء للحرب البرية.

بريك 2023: التحذير من التسرّع في البدء بالعملية البريّة

مع اندلاع الحرب الحالية في قطاع غزة، ومع استعداد الجيش الإسرائيلي لعملية برية في القطاع، حذر بريك في لقاءات صحافية من التسرع في البدء بالعملية البرية، معتبرا أنها ستكون مصيدة موت للجنود، وقد تشكل هزيمة عسكرية مباشرة لإسرائيل تكبدها خسائر بشرية كبيرة.

وقال بريك في مقابلة مع إذاعة "ريشت بيت" العبرية إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي كانتا تدركان أن الجيش سيدخل بريا لذلك استعدتا بشكل جيد قبل عملية السابع من أكتوبر فأعدتا العبوات المتفجرة الجانبية، وعبوات تنفجر تحت المركبات، وحقول ألغام وكمائن وصواريخ مضادة للدروع على مفترقات الطرق في ذروة الدخول البري لغزة... وسيتكبد الجيش الكثير من الخسائر... والهدف من الدخول إلى قطاع غزة هو القضاء على مقاتلي حماس والجهاد في الأنفاق وهذه مهمة صعبة جدا ستستغرق عدة شهور... وستحدث اشتباكات خلال محاولة الجنود الدخول إلى مناطق للوصول إلى مداخل الأنفاق... في هذه الأثناء ستكون هناك قوات كبيرة من الجيش لمساندة هؤلاء في قطاع غزة وستتعرض لضربات لعدة شهور، وستكون هناك صعوبات كبيرة في عملية تزويد هؤلاء بالوقود والماء والطعام والمعدات وإخلاء المصابين كما ستحدث مشاكل تقنية... وستكون هناك مشاكل في تأمين القوات والدعم اللوجيستي... ومع هذا سيفشل الجيش في القضاء على 30 إلى 40 ألفا من المسلحين في الأنفاق... الجيش سيتعرض إلى خسائر كبيرة ولن ينجز المهمة... وسيكون هذا بمثابة انتصار لحركة حماس. كما أن الدخول البري قد يفجر حربا إقليمية سيكون ثمنها أضعاف الوضع الحالي.

الحل: حصار تجويعي وحرب استنزاف طويلة

الحل من وجهة نظر بريك هو فرض حصار يدوم شهورا على قطاع غزة من دون ماء وطعام ووقود، "مع الاستمرار في إضعاف الفصائل الفلسطينية بضربها بكل قوة، على أن يستغل الجيش هذه الفترة للتدرّب على خوض هذه الحرب لأنه حاليا ليس مؤهلا بشكل جيد للعملية البرية، لا على مستوى التدريبات ولا التعامل مع المعدات الجديدة، ولا تملك الكثير من وحداته دراية كافية بطبيعة المنطقة...".

وأكد بريك أن ما سبق هو السبب الرئيس في تردد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإعطاء الضوء الأخضر للبدء بالعملية البرية، وأنه شخصيا أوصى نتنياهو (خلال لقاء عُقد بين الاثنين أخيراً) بضرورة الانتظار ليس فقط بسبب المعركة في غزة، بل أيضا لأن "الجبهة الداخلية (الحيز المدني الإسرائيلي) ليست مستعدة وقد تتعرض إلى ضرر كبير، ولذلك وبدلاً من الدخول البري الآن ومقتل مئات الجنود، يجب خوض حرب استنزاف مع الفصائل وفي الوقت نفسه إعداد الجيش والجبهة الداخلية جيدا، وبعدها يتقرر كيف سيكون الدخول إلى غزة، والعملية قد تستغرق شهورا وسنوات، فالأمر لن ينتهي بضربة واحدة... وفي حالتنا فإن (العجلة من الشيطان)".

وأشار موقع "واللا" العبري إلى أن نتنياهو التقى بريك خلال الحرب الحالية مرتين، وهو ما أكده بريك في حديثه عن توصياته التي قدمها إلى نتنياهو. كما أشار "واللا" إلى أن بريك بات "نبي الغضب" في الجيش لأنه يرى أن الجيش غير مستعد للحرب في غزة ولا لحرب إقليمية متعددة الجبهات.

وعن المسؤولين عن الإخفاق في السابع من أكتوبر قال بريك في مقابلة مع "قناة 14" المقربة من نتنياهو: "عليهم جميعا أن يدفعوا الثمن، هناك من سيدفعه بعد الحرب وهناك من يجب أن يدفعه الآن، يجب أن يقدم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ("أمان") وقائد المنطقة الجنوبية استقالتيهما فورا، لأنهما متورطان شخصيا في الإخفاق الذي حدث، فقد تجاهلا التحذيرات الخطيرة في "غلاف غزة" في الليلة التي سبقت الهجوم، وكانا نائمين، الجيش سلّم مع فكرة أنهم (في قطاع غزة) باتوا مردوعين. لقد أنفق الجيش المليارات للتعامل مع التقارير التي أعددتها، لكنهم لم يقرأوها، لا رئيس الأركان ولا العمداء في السنوات العشرين الأخيرة، لم يقرأوا التقارير التي تقول إن الجيش غير مستعد، وفعلوا ما باستطاعتهم لإسكاتي، وهم الآن باتوا في الكابينيت ويتحملون جزءا كبيرا من المسؤولية عن الوضع الذي وصل إليه الجيش".



