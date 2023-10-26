بسبب الحرب: اقتصاديون يتوقعون انخفاض مرتقب لإيرادات الحكومة وتراجع نسب صرف الرواتب

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ويتوقف صرف رواتب الموظفين في موعدها المحدد، تبعاً لانعقاد جلسة المقاصة بين طواقم وزارة المالية الفلسطينية والإسرائيلية، والتي تخصص لمراجعة واعتماد الحسابات المالية والضريبية.

وبينت مصادر اقتصادية لموقع اقتصاد صدى الالكتروني أن الوضع المالي للحكومة زاد تعقيداً مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وسياسة الإغلاقات والاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واستمرار سياسة الاقتطاع من أموال المقاصة، مما ينذر بتراجع نمو الاقتصاد بنسبة 3 % مع نهاية العام الجاري.

وتوقع المحلل الاقتصادي شادي حمد أن تشهد الإيرادات انخفاضا بنسبة 30-40 % وستكون الحكومة الشهر القادم على المحك بفعل ارتدادات الحرب الإسرائيلية على الاقتصاد، في ظل شلل اقتصادي في قطاع غزة ومنع حركة العمالة الفلسطينية في السوق الإسرائيلية، وتوقف تسوق فلسطيني 48 في السوق المحلية، وتراجع القدرة الشرائية للمواطن.

وأضاف: "أن حالة تخوف المواطنين من تداعيات الحرب تدفع إلى انخفاض النفقات على الصعيدين الاستثماري والاستهلاكي، واقتصارها على متطلبات الحياة الأساسية، وبالتالي سيكون هناك إشكالية في السيولة، مما يستدعي تدخلات وإجراءات لمواجهة هذه الحالة كما حدث في أزمة كورونا".

وبلغ إجمالي إيرادات المقاصة قبل الاقتطاع الإسرائيلي نحو 8 مليارات شيكل خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري بمتوسط شهري مليار شيقل، بالمقابل ارتفعت نسبة الاقتطاع الإسرائيلية من أموال المقاصة بنسبة 33 % بمتوسط شهري 281 مليونا.

ويتوقع اقتصاديون، تفاقم العجز المالي للحكومة خلال الأشهر القادمة، وركود اقتصادي مرتقب تضطر الحكومة بموجبه إلى صرف نصف راتب، مع الأخذ بعين الاعتبار فقدان الاقتصاد ما يزيد عن 1.2 مليار شيكل جراء منع إسرائيل العمال من العمل في الداخل الفلسطيني علاوة على توقف الدعم الخارجي لموازنة الحكومة، ومستجدات الإنفاق الحكومي لصالح إغاثة غزة.

واعتبر الجهاز المركزي للإحصاء أن استمرار سياسة الاحتلال الإسرائيلي في اقتطاع أموال المقاصة إضافة إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزه، وسياسة التضييق والإغلاق بين محافظات الضفة الغربية كل ذلك من شأنه أن يزيد من حالة الركود والتراجع في معدلات النمو للاقتصاد وأيضا على قدرة الحكومة للإيفاء بالتزاماتها اتجاه المجتمع.

ومنذ تشرين ثاني 2021، تصرف الحكومة رواتب غير كاملة نتيجة العجز المالي الناتج عن القرصنة الإسرائيلية، والتي وصل مجموعها إلى أكثر من 3 مليارات شيكل، وتراجع المساعدات الدولية من 30 % من مجمل الإيرادات في عام 2013، إلى أقل من 3 % لعام 2023.

