الرقمنة تقلص المدة اللازمة لتخليص الصادرات

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – شهد اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الأعمال البرازيلي- العالمي للحلال لعام 2023 الذي عُقد في ساو باولو نقاشات حول الموارد المتاحة حاليًا لتقليص الإجراءات البيروقراطية في التجارة الخارجية الحلال والعامة، وتبسيط العمليات وجعلها أكثر كفاءةً وقابلةً للتتبع وجديرةً بالثقة.

جرت المناقشات ضمن حلقة نقاش تحت عنوان“دور التكنولوجيا في تحريك الأعمال التجارية الدولية الحلال” التي نسقها إستيفاو كارفاليو ، مدير قسم الأعمال الجديدة في الغرفة التجارية العربية البرازيلية.

المتحدثون تناولوا دور التكنولوجيا في صناعة الحلال والتجارة الخارجية

المتحدث الأول كان تياغو باربوزا ، المنسق العام لتسهيل الأعمال التجارية ومدير البوابة الموحدة للتجارة الخارجية التابعة لوزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات (MDIC).

استهل باربوزا عرضه موضحًا أن البوابة الموحدة للتجارة الخارجية تُعتبَر المبادرة الرئيسة التي اتخذتها الحكومة الفدرالية للحد من الإجراءات البيروقراطية التي تعقد عمليات التصدير والاستيراد، ساعيةً بذلك إلى تقليص المدة اللازمة لاستكمال عمليات الاستيراد والتصدير على حد سواء وتخفيض تكاليفها.

كذلك أوضح إن البوابة الموحدة تعمل بكامل طاقتها منذ عام 2018 وتطال 100 بالمئة من الصادرات. ومنذ عام 2014 بدأ عصر رقمنة المستندات المتعلقة بالتجارة الخارجية في البرازيل فاتحًا المجال أمام تنفيذ عمليات التصدير والاستيراد من خلال مسح المستندات الورقية وعرضها على منصة البوابة الحكومية الموحدة“Siscomex” ليتمكن التجار من تخليص البضائع.

ووفقًا لباربوزا شهد عام 2022 الموجة الثالثة من إضفاء الحداثة على عمليات التجارة الخارجية من خلال تبادل البيانات الإلكترونية، أو ما يُعرَف في الاصطلاح التقني بقابلية التشغيل البيني. وأوضح باربوزا إنه“في عام 2018 كانت المستندات تصدر بشكل إلكتروني بالفعل لكن كان لا بد من إرسالها يدويًا إلى الجانب الآخر من العالم حتى يتمكن المستورد في الدولة العربية، على سبيل المثال، من تقديم المستندات الإلكترونية الخاصة بالبضائع المستوردة من البرازيل لهيئة الجمارك في بلده”.

كما استشهد باربوزا بدراسة أجراها الاتحاد الوطني للصناعة (CNI) في عام 2021 تظهر المدة المقلصة في إجراءات تخليص الصادرات والواردات البرازيلية من خلال مشروع البوابة الموحدة. فمنذ أن بدأت الحكومة الفدرالية بتطوير هذه المبادرة تقلص متوسط المدة اللازمة لتخليص الصادرات والواردات بمقدار ثمانية أيام. ويعبر باربوزا عن فخره بذلك الإنجاز قائلًا:“في عام 2014 تقلصت المدة اللازمة لاستكمال عمليات التصدير من 13 يومًا إلى خمسة أيام، وأصبحت اليوم على عتبة الأربعة أيام في عام 2023. أما فيما يتعلق بالاستيراد فقد تقلصت المدة من 17 يومًا إلى تسعة أيام”.

ميللو: يلزمنا تصميم عمليات جديدة من الصفر

أما المتحدث الثاني فيدال ميللو ، الأستاذ والخبير الاستشاري في جامعة ساو باولو (USP)، فأفاد إن الأبحاث التي يقوم بها تظهر أن مستندات الغالبية العظمى من الشركات عادةً ما تخضع للرقابة الإلكترونية، لكنها دائماً ما تعتمد على التدخل البشري لتحميل المعلومات من نظام إلى آخر.

وفي هذا الصدد قال ميللو إن“هذا الواقع يجب أن يتغير، فمع كل التقنيات المتاحة اليوم مثل الإنترنت وسلسلة الكتل والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وما شاكل ذلك يلزمنا تصميم عمليات جديدة من الصفر، ويجب أن تستند هذه العمليات الجديدة إلى البيانات حتى تكون قابلةً للتشغيل البيني”.

وشرحت المتحدثة الثالثة سهى محمد شرباوي (في الصورة الافتتاحية)، مديرة الجودة الفنية في“فامبراس” حلال، كيفية عمل منصة“Sys Halal” وكيف تُستخدَم لإصدار شهادات الحلال.

كما روت للحاضرين كيف نشأت فكرة إصدار شهادة الحلال في الشركة، ففي عام 2019 لاحظ الفريق المعني بتكنولوجيا المعلومات في الشركة أن إصدار شهادات الشحن وشهادات الحلال يتطلب الكثير من الأعمال الورقية، وفي محاولة منهم لتقليص كمية الأوراق المبذولة قُدّم اقتراح لتصميم شهادة رقمية.

وفي هذا السياق قالت سهى:“نحن السبّاقون في محاولتنا لرقمنة هذه الشهادة، وهذا يتماشى إلى حد كبير مع ما كنا نتحدث عنه بشأن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG ). فالحرف الأول في التسمية المختصرة بالإنكليزية (ESG) يرمز إلى البيئة، ورقمنة الشهادة يصب في هذا الجانب بالذات، يصب في صميم المحافظة على البيئة، وصناعة الحلال متوافقة تمامًا مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة”.

الهاشمي تحدث حول كسب ثقة المجتمع

أما المتحدث الأخير محمد الكاف الهاشمي ، الشريك المؤسس للعملة الرقمية“إسلاميك كوين” (Islamic Coin)، فاستند في عرضه التقديمي على دور العمليات الإبداعية والابتكار والشفافية في بلورة القيم وتطوير أسلوب تقديم الخدمات لمجتمع يلتزم بقيم التمويل الإسلامي والنظام البيئي الحلال.

وأضاف الهاشمي إلى أنه“عندما نتطرق إلى هذا الموضوع نضع نصب أعيننا كيفية كسب ثقة المجتمع إذا ما كان هذا المجتمع لا يثق أصلًا بهذا النظام البيئي الحلال. فإذا لم يكن لدينا مجتمعًا يضع مشاريعه الخاصة لن نحقق نموًا في هذا المجال. الأمر مرتبط بالثقة وبدعم النظام البيئي ككل”.

ويجدر الذكر أن المنتدى البرازيلي- العالمي للحلال (GHB) يحظى بدعم من أكاديمية الحلال الدولية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الإسلامية واتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية. وهو يُقام بالشراكة مع الحكومة الفدرالية البرازيلية ووزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات (Mdic) ووزارة الشؤون الخارجية والوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمار (ApexBrasil).

أما الجهات الراعية له فهي شركات“BRF” و”مارفريغ” و”منيرفا فوردز” وليلى للسياحة والسفر (Laila Travel) والخطوط الجوية التركية والوكالة البرازيلية للترويج السياحي الدولي (Embratur) و“سفر بلاس” و“H2R Insights & Trends” و“WLP” (World Logistics Passport) ومصرف“ِABC Brasil” و”سيارا” (Seara) و”Pão & Arte” و“كريستال بلاس” و“بامونا أليمنتوس” (Pamunã Alimentos).

ترجمته من البرتغالية مريم موسى

غيليرمي مارسيانو/ وكالة الأنباء العربية البرازيلية غيليرمي مارسيانو/ وكالة الأنباء العربية البرازيلية غيليرمي مارسيانو/ وكالة الأنباء العربية البرازيلية غيليرمي مارسيانو/ وكالة الأنباء العربية البرازيلية