بحث يُظهر طلب المسلم لمعلومات عن كامل سلسلة إنتاج الحلال

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – يرغبُ مُسلِموّ العالم في الحصول على مزيدٍ من المعلومات ليس فقط حول المنتج الذي يستهلِكونه، ولكن أيضًا حول جميع سلاسل إنتاج الحلال. هذا ما يشير إليه البحث الذي أجراه معهد“H2R Insights & Trends” و تمَّ تقديمُه في منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال (GHB) المُقام في ساو باولو.

في عرضِها التقديميّ الذي قدَّمَتْه ضمن فعاليَّات اليوم الثاني من المنتدى، قالت المديرة التجاريَّة لـ H2R، السيّدة أليساندرا فريسو (في الصورة أعلاه):“لكي نصل إلى هذا المستوى من النظام البيئي (الإيكولوجي)؛ أتجرّأ بالقول بأنّه بإمكاننا الانتقال إلى حلال 2.0، و هي رؤية جديدة ليس فقط للمنتجات، بل أيضًا لخدمات النظام البيئي بأكملها”.

من الجدير بالذِّكر أنَّ الاستطلاع الذي أعدَّه المعهد، قامَ بالتَّركيز على مستَقبل سوق الحلال وتتبُّع المنتجات. وتمَّ عبرَه استجواب 1023 مستهلكًا مسلمًا من ثماني دول، بعضها ذات غالبية إسلامية والبعض الآخر متعدِّدُ الثقافات، و هذه الدول هي: جنوب أفريقيا، مصر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، ألمانيا، المملكة المتحدة، وفرنسا. في حين كان جميع المستجوَبين بعمر يفوق الـ 18 عامًا، 60٪ منهم من الرّجال و 40٪من النّساء.

وعلى ضوء البيانات التي آل إليها الاستطلاع، فقد ظهَرت حاجة لتوفير المزيد من الثقة للمسلمين فيما يتعلَّق بالمُنتَجات، فضلاً عن ضمان وصول المعلومات حول سلسلة الإنتاج إلى المستهلكين على وجه الواقع. علماً بأنّه تمَّ إجراء هذا الاستطلاع بناءً على طلب الغرفة التجارية العربية البرازيلية واتحاد الجمعيات الإسلامية في البرازيل – فامبراس حلال، و هما الجهتان المنظِّمتان لمنتدى (GHB).

في هذا الإطار، أفادت فريسو:“إنّ كامل سلسلة الإنتاج تحتاجُ إلى توفير المزيد من المعلومات؛ لبناء ثقةِ هؤلاء المستهلكين، وبلا أدنى شكِّ، كسب ثقة المجتمع بأسره”. قالت هذا مشيرةً أيضاً إلى أن هناك فجوةٌ كبيرةٌ بين ما يُقلِق المستهلِك وما يجِدُه بالفعل من معلومات على المنتَجات في السوبرماركت.

ختاماً، وجب التنويه إلى أنّ منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال (GHB) كان قد عُقِدَ على مدار يومي الاثنين و الثلاثاء (23 و 24)، و ذلك بدعمٍ من الأكاديمية العالمية للحلال، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، واتحاد الغرف العربية، وجمعية الدول العربية. و بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية ووزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات (MDIC) ووزارة العلاقات الخارجية والوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات (ApexBrasil).

أمّا رُعاة هذا الحدث فهُم: برازيل فودز (BRF)، مارفريغ (Marfrig)، مينيرفا فودز (Minerva Foods)، ليلى ترافل (Laila Travel)، الخطوط الجوية التركية (Turkish Airlines)، الوكالة البرازيلية للترويج الدولي للسياحة (Embratur)، ترافل بلس (Travel Plus)، اتش تو آر إنسايتس أند تريندس (H2R Insights & Trends)، وورلد لوجيستيك باسبورت (World Logistic Passport-WLP)، بنك آ بي سي برازيل (Banco ABC Brasil)، سيارا (Seara)، بآو&آرت (Pão & Arte)، كريستال بلس (Cristal Plus) و بامونيآ أليمينتوس (Pamunã Alimentos).

الترجمة من البرتغالية: يارا عثمان





غيليرمي مارسيانو/ وكالة الأنباء العربية البرازيلية