الدولار ينخفض فى السوق الموازية ليسجل 46.5 جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس فى السوق الموازية، ليسجل نحو 46.5 جنيه، مقارنة مع 47.55 جنيه صباح الأربعاء.

وتراجع اليورو إلى 49 جنيه بعدما تجاوز 50 جنيه فى تعاملات أمس، كما انخفض الجنيه الاسترليني نحو 1.40 جنيه، ليصل إلى 56.1 جنيه.

وتراجعت أسعار العملات العربية بوتيرة أقل، إذ سجلت الريال السعودي نحو 12.4 جنيه مقارنة بـ12.6 جنيه، أما الدرهم الإماراتي سجل 12.7 جنيه مقارنة بـ12.85 جنيه.

وانخفض الدينار الكويتي 3 جنيهات، ليصل إلى 149.5 جنيه.

وبحسب أحد المتعاملين مع السوق الموازية، فإن تراجع الأسعار جاء مدفوعا بعمليات جنى أرباح أدت إلى ارتفاع المعروض وضخ سيولة جديدة فى السوق الموازية.