الدولار ينخفض فى السوق الموازية ليسجل 46.5 جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس فى السوق الموازية، ليسجل نحو 46.5 جنيه، مقارنة مع 47.55 جنيه صباح الأربعاء.
وتراجع اليورو إلى 49 جنيه بعدما تجاوز 50 جنيه فى تعاملات أمس، كما انخفض الجنيه الاسترليني نحو 1.40 جنيه، ليصل إلى 56.1 جنيه.
وتراجعت أسعار العملات العربية بوتيرة أقل، إذ سجلت الريال السعودي نحو 12.4 جنيه مقارنة بـ12.6 جنيه، أما الدرهم الإماراتي سجل 12.7 جنيه مقارنة بـ12.85 جنيه.
وانخفض الدينار الكويتي 3 جنيهات، ليصل إلى 149.5 جنيه.
وبحسب أحد المتعاملين مع السوق الموازية، فإن تراجع الأسعار جاء مدفوعا بعمليات جنى أرباح أدت إلى ارتفاع المعروض وضخ سيولة جديدة فى السوق الموازية.
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