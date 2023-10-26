سمير: حريصون على التعاون مع ألمانيا لإقامة منطقة صناعية في قناة السويس

MENAFN - Al-Borsa News) قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة المصرية حريصة على التعاون مع الجهات والهيئات الألمانية لإقامة منطقة صناعية ألمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح، خلال لقائه مع آنجا هاجدوك وزيرة الدولة بوزارة الاقتصاد الألمانية، أن هذه الأمر سوف يساعد الشركات الألمانية، وبخاصة الصغيرة والمتوسطة، على تقليل تكاليف الإنتاج والدخول إلى الأسواق المجاورة لمصر وبخاصة الأسواق الأفريقية.

وبحث سمير، اهتمام مصر بانعقاد أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بشكل منتظم لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد اهتمام الحكومة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر في قطاعات صناعة السيارات والطاقة والتحول الرقمي وغيرها.

كما عقد لقاءً مع الاتحاد الألماني للصناعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعد أحد أكبر الكيانات الألمانية من حيث عدد الشركات الأعضاء حيث استهدف الاجتماع تفعيل البند الخاص بإنشاء منطقة صناعية ألمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وجه وزير التجارة بتفعيل خطة عمل مشتركة بين الجانبين لتنفيذ مبادرة تنفيذ المشروع.

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