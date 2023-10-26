خطاب نوايا بين اقتصادية قناة السويس واتحاد ألماني لتعزيز العلاقات الاستثمارية

MENAFN - Al-Borsa News) شهد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، التوقيع على خطاب نوايا بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاتحاد الألماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – لمدة عام قابلة للتجديد- في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار والقطاعات الاستثمارية محل اهتمام المستثمرين بدولة ألمانيا، وكذا في مجال إيفاد البعثات الاستثمارية، وتنظيم الفعاليات بمصر وألمانيا.

وسيتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الجانبين لتنفيذ خطة العمل المتفق عليها؛ بما يسهم في تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر وألمانيا.

على جانب آخر، التقى سمير، مسئولي وزارة الاقتصاد بولاية شمال الراين – فستفاليا، والتي تعد من أهم الولايات الألمانية حيث يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 794 مليار يورو وتمتلك عدد كبير من الصناعات الهامة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد قمة اقتصادية سنوية بين مصر والولاية بالتناوب بين القاهرة وعاصمة الولاية مدينة دوسلدورف، تشمل بعثات تجارية وأنشطة استثمارية والترويج للمشروعات الاستثمارية المصرية داخل الولاية.

وقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين التمثيل التجاري المصري ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة والحكومة المصرية ووكالة الترويج التابعة لولاية شمال الراين – فستفاليا، وتم الاتفاق على بدء فعاليات أول قمة اقتصادية سنوية بداية من العام المقبل بدوسلدورف.