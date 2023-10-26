خطاب نوايا بين اقتصادية قناة السويس واتحاد ألماني لتعزيز العلاقات الاستثمارية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، التوقيع على خطاب نوايا بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاتحاد الألماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – لمدة عام قابلة للتجديد- في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار والقطاعات الاستثمارية محل اهتمام المستثمرين بدولة ألمانيا، وكذا في مجال إيفاد البعثات الاستثمارية، وتنظيم الفعاليات بمصر وألمانيا.
وسيتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الجانبين لتنفيذ خطة العمل المتفق عليها؛ بما يسهم في تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر وألمانيا.
على جانب آخر، التقى سمير، مسئولي وزارة الاقتصاد بولاية شمال الراين – فستفاليا، والتي تعد من أهم الولايات الألمانية حيث يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 794 مليار يورو وتمتلك عدد كبير من الصناعات الهامة.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد قمة اقتصادية سنوية بين مصر والولاية بالتناوب بين القاهرة وعاصمة الولاية مدينة دوسلدورف، تشمل بعثات تجارية وأنشطة استثمارية والترويج للمشروعات الاستثمارية المصرية داخل الولاية.
وقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين التمثيل التجاري المصري ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة والحكومة المصرية ووكالة الترويج التابعة لولاية شمال الراين – فستفاليا، وتم الاتفاق على بدء فعاليات أول قمة اقتصادية سنوية بداية من العام المقبل بدوسلدورف.
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