محافظ الأقصر يبحث مقترحًا لتوقيع اتفاق توأمة مع إحدى مدن أذربيجان

MENAFN - Al-Borsa News) بحث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مع سفير دولة أذربيجان لدى مصر الدكتور الخان بولوخوف، مقترحا لتوقيع اتفاق توأمة بين المحافظة وإحدى مدن أذربيجان.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، اليوم الخميس، سفير دولة أذربيجان لدي مصر؛ لبحث سبل التعاون المشترك.

ورحب المحافظ- خلال اللقاء- بالسفير، مشيدا بعمق العلاقات بين مصر وأذربيجان ووجود تعاون مشترك في عدة مجالات وتطور كبير على مستوى العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة على مختلف الأصعدة، مؤكدا سعيه للتعاون مع دولة أذربيجان في مختلف المجالات.

من جانبه.. وجه السفير الشكر إلى محافظ الأقصر على حفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعد الأولى له، مشيدا بما شاهده من الوديان والمعابد والآثار الخالدة على مر السنين في محافظة الأقصر، ويتطلع إلى زيارتها مرة آخرى، موجها الدعوة لجميع السائحين من جميع أنحاء العالم لتتمتع بمشاهدة تلك الآثار الشامخة.

وأكد السفير الخان بولوخوف حرصه بأن ينقل الصورة الكاملة للمسئولين بحكومته؛ لتحقيق المزيد من أوجه التعاون خلال الفترة القادمة مع كل محافظات مصر.

أ. ش. أ