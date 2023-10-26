محافظ الأقصر يبحث مقترحًا لتوقيع اتفاق توأمة مع إحدى مدن أذربيجان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مع سفير دولة أذربيجان لدى مصر الدكتور الخان بولوخوف، مقترحا لتوقيع اتفاق توأمة بين المحافظة وإحدى مدن أذربيجان.
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، اليوم الخميس، سفير دولة أذربيجان لدي مصر؛ لبحث سبل التعاون المشترك.
ورحب المحافظ- خلال اللقاء- بالسفير، مشيدا بعمق العلاقات بين مصر وأذربيجان ووجود تعاون مشترك في عدة مجالات وتطور كبير على مستوى العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة على مختلف الأصعدة، مؤكدا سعيه للتعاون مع دولة أذربيجان في مختلف المجالات.
من جانبه.. وجه السفير الشكر إلى محافظ الأقصر على حفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعد الأولى له، مشيدا بما شاهده من الوديان والمعابد والآثار الخالدة على مر السنين في محافظة الأقصر، ويتطلع إلى زيارتها مرة آخرى، موجها الدعوة لجميع السائحين من جميع أنحاء العالم لتتمتع بمشاهدة تلك الآثار الشامخة.
وأكد السفير الخان بولوخوف حرصه بأن ينقل الصورة الكاملة للمسئولين بحكومته؛ لتحقيق المزيد من أوجه التعاون خلال الفترة القادمة مع كل محافظات مصر.
أ. ش. أ
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