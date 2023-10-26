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وايلو الألمانية للمضخات تعتزم زيادة استثماراتها في مصر

10/26/2023 2:03:51 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث أحمد سمير وزير التجارو الصناعة، مع أوليفر هيرمس رئيس شركة وايلو الألمانية، المتخصصة في تصنيع المضخات وأنظمتها المختلفة، رغبة الشركة لتوسيع أنشطتها الاستثمارية بالسوق المصري.

واستعرض اللقاء خطة الشركة الاستثمارية في مصر خلال الفترة المقبلة، والخطوات القادمة التي تسعى لاتخاذها لزيادة استثماراتها.

وتم مناقشة إمكانيات توطين صناعة المضخات في مصر؛ للوفاء باحتياجات السوق المحلي، وكذا المشروعات الحكومية الاستراتيجية.

وقال الوزير، أن الشركة شاركت في تنفيذ عدة مشروعات في مصر تضمنت مشروع توشكى، ومدينة الجلالة، ومشروعات حياة كريمة، حيث قامت الشركة بمد هذه المشروعات بالمضخات اللازمة لتنفيذها.

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