وايلو الألمانية للمضخات تعتزم زيادة استثماراتها في مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث أحمد سمير وزير التجارو الصناعة، مع أوليفر هيرمس رئيس شركة وايلو الألمانية، المتخصصة في تصنيع المضخات وأنظمتها المختلفة، رغبة الشركة لتوسيع أنشطتها الاستثمارية بالسوق المصري.
واستعرض اللقاء خطة الشركة الاستثمارية في مصر خلال الفترة المقبلة، والخطوات القادمة التي تسعى لاتخاذها لزيادة استثماراتها.
وتم مناقشة إمكانيات توطين صناعة المضخات في مصر؛ للوفاء باحتياجات السوق المحلي، وكذا المشروعات الحكومية الاستراتيجية.
وقال الوزير، أن الشركة شاركت في تنفيذ عدة مشروعات في مصر تضمنت مشروع توشكى، ومدينة الجلالة، ومشروعات حياة كريمة، حيث قامت الشركة بمد هذه المشروعات بالمضخات اللازمة لتنفيذها.
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