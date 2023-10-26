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الاتحاد الأوروبي يبدأ تحقيقاً حول 3 منصات إلكترونية منها إكس

10/26/2023 2:03:26 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بدأ المفوض المعني بالصناعة في الاتحاد الأوروبي تيري بريتون، تحقيقات تتعلق بثلاث منصات إلكترونية بخصوص قرارات تغيير المحتوى ومن بينها منصة“إكس” (تويتر سابقا) التي يملكها إيلون ماسك.

وواجهت شركات التكنولوجيا العملاقة تدقيقا أمنيا متزايدا في الأسابيع الماضية مع زيادة المحتوى الضار والمعلومات المغلوطة في ظل الصراع بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل.

وبموجب قانون الخدمات الرقمية الشامل في الاتحاد؛ يجب على منصات التكنولوجيا ومحركات البحث أن تبذل المزيد من الجهد لمواجهة المحتوى غير القانوني والمخاطر التي تهدد الأمن العام وحماية خدماتها من تقنيات التلاعب.

وفي حديث أثناء مقابلة مع إذاعة“فرانس إنتر”؛ لم يذكر بريتون المنصتين الأخريين اللتين يجري التحقيق بشأنهما، وقال“يمكن للقاضي حجبها على نحو مؤقت إذا لم تمض الأمور على ما يرام”.

العربية.نت

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