الاتصالات تُشارك فى فعاليات الدورة السابعة عشرة من مؤتمر الناس والبنوك

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فعاليات الدورة السابعة عشرة من مؤتمر“الناس والبنوك” تحت عنوان“الطريق إلى الاستدامة والاقتصاد الأخضر”، الذي نظمه المركز الإعلامي العربي يوم 25 أكتوبر. كما شارك في المؤتمر عدد من الوزراء، وقيادات القطاع المصرفي، وعدد من رؤساء مجالس إدارات البنوك المصرية وخبراء الاقتصاد والعديد من رجال المال والأعمال وقيادات كبرى الشركات المصرية.
وتناول المؤتمر في جلساته أهم القضايا الاقتصادية التي تشهدها الساحة حاليًا، وفي مقدمتها الاستدامة ودور البنوك في التمويل الأخضر، إضافة إلى تطورات استراتيجية الدولة لرقمنة الخدمات المصرفية والمالية، كما ناقش المؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجهود الحكومة والقطاع المصرفي لدعم الصناعة المحلية، ودور الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات المصرفية.
وقد شاركت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي في المؤتمر وألقت كلمة أكدت فيها على دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي أصبحت مطلبًا أساسيًا للتنمية المستدامة والاقتصادية، وأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكثر القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، كما نجح في أن يكون أعلى قطاعات الدولة نموًا للعام الرابع على التوالي بنسبة نمو 16.7%، ويساهم بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت أن الاقتصاد الرقمي يعتمد بشكل أساسي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في العالم، حيث يقدر البنك الدولي مساهمة الاقتصاد الرقمي بأكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. كما يلعب الاقتصاد الرقمي دورًا حاسمًا في تعزيز الشمول المالي والرقمي، حيث تتمثل مستهدفات استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الاقتصاد الرقمي في زيادة الصادرات، وتنمية الطلب المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل.
جدير بالذكر أن استراتيجية مصر الرقمية قد تم إطلاقها في عام 2018 لخلق مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام، وتعمل وزارة الاتصالات بالتعاون مع مؤسسات الدولة على خلق نظام بيئي يُعزز الابتكار الرقمي وريادة الأعمال للوصول إلى اقتصاد رقمي قوي.
كما تجدر الإشارة إلى أنه تنفيذًا لمحور الأمية الرقمية، وفي إطار مشروعات الوزارة لدعم الشمول الرقمي والمالي للمواطنين، نجحت الوزارة في رفع الوعي الرقمي وتعزيز المهارات الرقمية لعدد 982387 مواطنًا. كما نفذت الوزارة مبادرة حياة كريمة لرفع الوعي الرقمي للمواطنين في قُرى حياة كريمة وتمكينهم رقميًا، وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة 76684 مواطنًا في قرى المرحلة الأولى من المبادرة في 20 محافظة.
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