الاتصالات تُشارك فى فعاليات الدورة السابعة عشرة من مؤتمر الناس والبنوك

MENAFN - Al-Borsa News) شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فعاليات الدورة السابعة عشرة من مؤتمر“الناس والبنوك” تحت عنوان“الطريق إلى الاستدامة والاقتصاد الأخضر”، الذي نظمه المركز الإعلامي العربي يوم 25 أكتوبر. كما شارك في المؤتمر عدد من الوزراء، وقيادات القطاع المصرفي، وعدد من رؤساء مجالس إدارات البنوك المصرية وخبراء الاقتصاد والعديد من رجال المال والأعمال وقيادات كبرى الشركات المصرية.

وتناول المؤتمر في جلساته أهم القضايا الاقتصادية التي تشهدها الساحة حاليًا، وفي مقدمتها الاستدامة ودور البنوك في التمويل الأخضر، إضافة إلى تطورات استراتيجية الدولة لرقمنة الخدمات المصرفية والمالية، كما ناقش المؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجهود الحكومة والقطاع المصرفي لدعم الصناعة المحلية، ودور الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات المصرفية.

وقد شاركت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي في المؤتمر وألقت كلمة أكدت فيها على دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي أصبحت مطلبًا أساسيًا للتنمية المستدامة والاقتصادية، وأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكثر القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، كما نجح في أن يكون أعلى قطاعات الدولة نموًا للعام الرابع على التوالي بنسبة نمو 16.7%، ويساهم بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت أن الاقتصاد الرقمي يعتمد بشكل أساسي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في العالم، حيث يقدر البنك الدولي مساهمة الاقتصاد الرقمي بأكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. كما يلعب الاقتصاد الرقمي دورًا حاسمًا في تعزيز الشمول المالي والرقمي، حيث تتمثل مستهدفات استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الاقتصاد الرقمي في زيادة الصادرات، وتنمية الطلب المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل.

جدير بالذكر أن استراتيجية مصر الرقمية قد تم إطلاقها في عام 2018 لخلق مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام، وتعمل وزارة الاتصالات بالتعاون مع مؤسسات الدولة على خلق نظام بيئي يُعزز الابتكار الرقمي وريادة الأعمال للوصول إلى اقتصاد رقمي قوي.

كما تجدر الإشارة إلى أنه تنفيذًا لمحور الأمية الرقمية، وفي إطار مشروعات الوزارة لدعم الشمول الرقمي والمالي للمواطنين، نجحت الوزارة في رفع الوعي الرقمي وتعزيز المهارات الرقمية لعدد 982387 مواطنًا. كما نفذت الوزارة مبادرة حياة كريمة لرفع الوعي الرقمي للمواطنين في قُرى حياة كريمة وتمكينهم رقميًا، وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة 76684 مواطنًا في قرى المرحلة الأولى من المبادرة في 20 محافظة.