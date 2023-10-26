وفد سياحى ألمانى فرنسى يزور المناطق الأثرية فى المنيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محافظ المنيا أسامة القاضي، إن وفدًا سياحيًا من دولتي ألمانيا وفرنسا زار المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة اليوم الخميس.
وأكد المحافظ – في بيان اليوم – أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتنشيط قطاع السياحة؛ لما تحظى به مصر من مقومات سياحية متفردة، وما لديها من إرث حضاري وثقافي عريق وممتد عبر العصور التاريخية المختلفة، لافتاً إلى أن محافظة المنيا تزخر بالعديد من المعالم الأثرية بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتي الجيزة والأقصر.
وأشار إلى أن الوفد السياحي سيقوم بزيارة مناطق آثار“بني حسن” و”تونا الجبل” و”تل العمارنة”.. موجهاً الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.
ونوه القاضي بأن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار“الأشمونين” الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار“بني حسن” والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كلم، ومنطقة“تل العمارنة” الأثرية على بعد 15 كلم شمال شرق مدينة دير مواس، ومنطقة“تونا الجبل” التي تقع على بعد 67 كلم جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة“دير جبل الطير”
التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار“البهنسا” الواقعة على بعد 16 كلم من مركز بني مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.
أ. ش. أ
MENAFN26102023000202011048ID1107312346
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.