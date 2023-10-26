وفد سياحى ألمانى فرنسى يزور المناطق الأثرية فى المنيا

MENAFN - Al-Borsa News) قال محافظ المنيا أسامة القاضي، إن وفدًا سياحيًا من دولتي ألمانيا وفرنسا زار المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة اليوم الخميس.

وأكد المحافظ – في بيان اليوم – أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتنشيط قطاع السياحة؛ لما تحظى به مصر من مقومات سياحية متفردة، وما لديها من إرث حضاري وثقافي عريق وممتد عبر العصور التاريخية المختلفة، لافتاً إلى أن محافظة المنيا تزخر بالعديد من المعالم الأثرية بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتي الجيزة والأقصر.

وأشار إلى أن الوفد السياحي سيقوم بزيارة مناطق آثار“بني حسن” و”تونا الجبل” و”تل العمارنة”.. موجهاً الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.

ونوه القاضي بأن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار“الأشمونين” الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار“بني حسن” والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كلم، ومنطقة“تل العمارنة” الأثرية على بعد 15 كلم شمال شرق مدينة دير مواس، ومنطقة“تونا الجبل” التي تقع على بعد 67 كلم جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة“دير جبل الطير”

التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار“البهنسا” الواقعة على بعد 16 كلم من مركز بني مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.

أ. ش. أ