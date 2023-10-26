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رحلات مصر للطيران تقلع طبقًا للتوقيت الشتوى اعتبارًا من الثانية عشرة مساءً

10/26/2023 2:03:06 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة“مصر للطيران” عن إقلاع رحلاتها المغادرة من مطارات جمهورية مصر العربية طبقاً للتوقيت الشتوي اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023، في ظل عودة العمل بالتوقيت الشتوي.

وتهيب الشركة بعملائها الكرام التواجد في صالات السفر بالمطار قبل موعد الرحلات بوقت كافٍ لإنهاء إجراءات السفر، بحسب بيان لشركة مصر للطيران اليوم الخميس.

وأضاف البيان أنه في حالة وجود أية استفسارات يمكن لعملاء مصر للطيران التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران.

على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر.

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