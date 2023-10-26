رحلات مصر للطيران تقلع طبقًا للتوقيت الشتوى اعتبارًا من الثانية عشرة مساءً

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“مصر للطيران” عن إقلاع رحلاتها المغادرة من مطارات جمهورية مصر العربية طبقاً للتوقيت الشتوي اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023، في ظل عودة العمل بالتوقيت الشتوي.
وتهيب الشركة بعملائها الكرام التواجد في صالات السفر بالمطار قبل موعد الرحلات بوقت كافٍ لإنهاء إجراءات السفر، بحسب بيان لشركة مصر للطيران اليوم الخميس.
وأضاف البيان أنه في حالة وجود أية استفسارات يمكن لعملاء مصر للطيران التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران.
على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر.
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