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ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار خلافًا للتوقعات - جريدة البورصة

10/26/2023 2:02:54 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) زادت مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، وبشكل غير متوقع، مسجلة أكبر زيادة منذ يناير، على الرغم من ارتفاع معدلات الرهن العقاري التي تزيد من التحديات في سوق الإسكان.

ووفقًا للجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين، ارتفعت مبيعات المنازل قيد الانتظار – وهو مؤشر مستقبلي لمبيعات المنازل حيث يتم إتمام البيع خلال شهر أو شهرين من توقيع العقد- بنسبة 1.1% إلى 72.6 نقطة في سبتمبر، مقابل التوقعات بانخفاض 1.5% على أساس شهري.

وقال“لورانس يون” كبير الاقتصاديين لدى الجمعية:“على الرغم من المكاسب الطفيفة، إلا أن المبيعات قيد الانتظار لا تزال عند مستويات منخفضة تاريخياً بسبب ارتفاع معدلات الرهن العقاري لأعلى مستوى منذ 20 عاماً”.

وتتوقع الجمعية أن يبلغ متوسط معدل الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا 6.9% لعام 2023، قبل أن ينخفض إلى متوسط 6.3% في عام 2024.

أرقام

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