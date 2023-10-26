ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار خلافًا للتوقعات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
زادت مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، وبشكل غير متوقع، مسجلة أكبر زيادة منذ يناير، على الرغم من ارتفاع معدلات الرهن العقاري التي تزيد من التحديات في سوق الإسكان.
ووفقًا للجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين، ارتفعت مبيعات المنازل قيد الانتظار – وهو مؤشر مستقبلي لمبيعات المنازل حيث يتم إتمام البيع خلال شهر أو شهرين من توقيع العقد- بنسبة 1.1% إلى 72.6 نقطة في سبتمبر، مقابل التوقعات بانخفاض 1.5% على أساس شهري.
وقال“لورانس يون” كبير الاقتصاديين لدى الجمعية:“على الرغم من المكاسب الطفيفة، إلا أن المبيعات قيد الانتظار لا تزال عند مستويات منخفضة تاريخياً بسبب ارتفاع معدلات الرهن العقاري لأعلى مستوى منذ 20 عاماً”.
وتتوقع الجمعية أن يبلغ متوسط معدل الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا 6.9% لعام 2023، قبل أن ينخفض إلى متوسط 6.3% في عام 2024.
أرقام
MENAFN26102023000202011048ID1107312344
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.