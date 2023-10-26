1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبى اليوم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 305 مبايعة بقيمة 1.2 مليار درهم، منها 54 مبايعة للأراضي بقيمة 556.93 مليون درهم و251 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 638.5 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي – حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية“وام”- بقيمة 54.5 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 38.19 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 37.62 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.
وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 45.93 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 121.55 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 10.15 مليون درهم.
أ. ش. أ
MENAFN26102023000202011048ID1107312343
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.