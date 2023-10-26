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1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبى اليوم - جريدة البورصة

10/26/2023 2:02:51 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 305 مبايعة بقيمة 1.2 مليار درهم، منها 54 مبايعة للأراضي بقيمة 556.93 مليون درهم و251 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 638.5 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي – حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية“وام”- بقيمة 54.5 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 38.19 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 37.62 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 45.93 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 121.55 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 10.15 مليون درهم.

أ. ش. أ

MENAFN26102023000202011048ID1107312343

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