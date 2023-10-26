توسع استراتيجي لشركة نولجنت السعودية يدعم حقبة جديدة من النمو في التقنيات المالية وبرمجيات القطاع المالي

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
أعلنت نولجنت، KnowledgeNet وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا في الشرق الأوسط ذات جذور سعودية راسخة والتي أدرجت في سوق المال السعودي مطلع 2023 في شهر مارس،أعلنت عن توسع استراتيجي كبير على مستوى المنطقة بشكل عام وفي السوق المصري خصوصا. حيث لا تستفيد هذه المبادرة من الإمكانات الهائلة في المنطقة فحسب، بل تستفيد أيضًا من المواهب التقنية التي لم يتم استغلالها بعد، بما يتماشى بسلاسة مع التوجهات الاستراتيجية للحكومات في التحول الرقمي والتكنولوجيا المبتكرة في القطاع المالي، وخصوصا رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.
واستطرد السيد عطية بقوله:“إن هدفنا الأساسي للتوسع في المنطقة عموما وفي مصر ينقسم الى محورين أساسيين: تقديم حلول تقنية مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات المحلية والتغلب على تحديات السوق مع تلبية متطلبات العملاء بشكل مباشر. ومع اقتراب اتفاقية البريكس BRICS لعام 2024، فإننا نخطط لإبرام صفقاتنا والبيع بالجنيه المصري المحلي، مما يؤكد تفانينا والتزامنا تجاه المنطقة.”
تمتد رؤية KnowledgeNet إلى ما هو أبعد من مجرد التوسع. حيث أنها تتطلع إلى دعم شركات التكنولوجيا المالية المحلية. ومن خلال الاستفادة من المنتجات الرائدة مثل“TradeNet” و”Datability”، تقدم KnowledgeNet حلولاً ثورية في الأسواق المالية وإدارة البيانات، وأيضا تعمل منتجات مثل”Softmore” و”Blinq” على إبراز التزام الشركة بقيادة الابتكار في الخدمات المصرفية المفتوحة وقطاع تكنولوجيا المعلومات ورواد الاعمال.
وتماشيا مع هذه الرؤية، فإن تحالفات KnowledgeNet مع عدد من القطاعات يعزز التزامها تجاه المنطقة، من خلال التعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية، لتقديم حلول تقنية تتوافق مع المتطلبات المحلية، والاستفادة من سوق غني بالإمكانات.
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