توسع استراتيجي لشركة نولجنت السعودية يدعم حقبة جديدة من النمو في التقنيات المالية وبرمجيات القطاع المالي

الرياض – أصداف نيوز:

أعلنت نولجنت، KnowledgeNet وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا في الشرق الأوسط ذات جذور سعودية راسخة والتي أدرجت في سوق المال السعودي مطلع 2023 في شهر مارس،أعلنت عن توسع استراتيجي كبير على مستوى المنطقة بشكل عام وفي السوق المصري خصوصا. حيث لا تستفيد هذه المبادرة من الإمكانات الهائلة في المنطقة فحسب، بل تستفيد أيضًا من المواهب التقنية التي لم يتم استغلالها بعد، بما يتماشى بسلاسة مع التوجهات الاستراتيجية للحكومات في التحول الرقمي والتكنولوجيا المبتكرة في القطاع المالي، وخصوصا رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.

واستطرد السيد عطية بقوله:“إن هدفنا الأساسي للتوسع في المنطقة عموما وفي مصر ينقسم الى محورين أساسيين: تقديم حلول تقنية مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات المحلية والتغلب على تحديات السوق مع تلبية متطلبات العملاء بشكل مباشر. ومع اقتراب اتفاقية البريكس BRICS لعام 2024، فإننا نخطط لإبرام صفقاتنا والبيع بالجنيه المصري المحلي، مما يؤكد تفانينا والتزامنا تجاه المنطقة.”

تمتد رؤية KnowledgeNet إلى ما هو أبعد من مجرد التوسع. حيث أنها تتطلع إلى دعم شركات التكنولوجيا المالية المحلية. ومن خلال الاستفادة من المنتجات الرائدة مثل“TradeNet” و”Datability”، تقدم KnowledgeNet حلولاً ثورية في الأسواق المالية وإدارة البيانات، وأيضا تعمل منتجات مثل”Softmore” و”Blinq” على إبراز التزام الشركة بقيادة الابتكار في الخدمات المصرفية المفتوحة وقطاع تكنولوجيا المعلومات ورواد الاعمال.

وتماشيا مع هذه الرؤية، فإن تحالفات KnowledgeNet مع عدد من القطاعات يعزز التزامها تجاه المنطقة، من خلال التعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية، لتقديم حلول تقنية تتوافق مع المتطلبات المحلية، والاستفادة من سوق غني بالإمكانات.