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سرايا القدس تقصف ريعيم العسكرية

10/26/2023 10:12:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت قاعدة ريعيم العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخية ضمن معركة طوفان الأقصى.


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