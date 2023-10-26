مستعمرون يهاجمون مزارعين أثناء قطف الزيتون جنوب نابلس

مستعمرون يهاجمون مزارعين أثناء قطف الزيتون جنوب نابلس
التاريخ
10/26/2023 10:12:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
هاجم مستعمرون، اليوم الخميس، مزارعين في بلدة قصرة، جنوب نابلس.
وأفاد الناشط في مواجهة الاستيطان فؤاد حسن، بأن مستعمرين مسلحين، هاجموا المزارعين في الجهة الجنوبية الشرقية أثناء قطفهم ثمار الزيتون، وقد تصدى الأهالي لهم.
وفا
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