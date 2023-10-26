مصر تعلن موعد تغيير الساعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث باسم الحكومة المصرية سامح الخشن أنه سيتم اعتبارا من منتصف الليلة العمل بالتوقيت الشتوي في مصر، بتأخير الساعة 60 دقيقة.تجدر الإشارة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، وينص على أنه "اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة".



ويبدأ فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية من يوم 22 ديسمبر 2023، ويستمر حتى 21 مارس 2024، ويستمر لمدة 89 يومًا.



وكان تم تفعيل التوقيت الصيفي في مصر، منذ يوم الجمعة 28 أبريل 2023 الماضي، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة "إلى الأمام" بموجب هذا التوقيت، ووفقًا للقرار الصادر من مجلس الوزراء في هذا الشأن.



الهدف من زيادة ساعةٍ للتوقيت الرسمي هو تبكير أوقات الشغل والفعاليات العامة الأخرى، لكي تنال وقتًا أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجيًا من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، وتتقلَّص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.



والجدير بالذكر أن، التوقيت الشتوي هو التوقيت الطبيعي للدنيا، والتوقيت الصيفي من صنع الانسان في حوالي بداية القرن ال 19 بهدف توفير الطاقة باستغلال ساعات النهار، ويمتد تاريخ مصر مع التوقيت الصيفي للخلف منذ أيام المصريين القدماء.

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