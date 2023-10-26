Friday, 27 October 2023 10:57 GMT

مصر تعلن موعد تغيير الساعة

10/26/2023 10:12:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث باسم الحكومة المصرية سامح الخشن أنه سيتم اعتبارا من منتصف الليلة العمل بالتوقيت الشتوي في مصر، بتأخير الساعة 60 دقيقة.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، وينص على أنه "اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة".


ويبدأ فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية من يوم 22 ديسمبر 2023، ويستمر حتى 21 مارس 2024، ويستمر لمدة 89 يومًا.


وكان تم تفعيل التوقيت الصيفي في مصر، منذ يوم الجمعة 28 أبريل 2023 الماضي، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة "إلى الأمام" بموجب هذا التوقيت، ووفقًا للقرار الصادر من مجلس الوزراء في هذا الشأن.


الهدف من زيادة ساعةٍ للتوقيت الرسمي هو تبكير أوقات الشغل والفعاليات العامة الأخرى، لكي تنال وقتًا أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجيًا من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، وتتقلَّص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.


والجدير بالذكر أن، التوقيت الشتوي هو التوقيت الطبيعي للدنيا، والتوقيت الصيفي من صنع الانسان في حوالي بداية القرن ال 19 بهدف توفير الطاقة باستغلال ساعات النهار، ويمتد تاريخ مصر مع التوقيت الصيفي للخلف منذ أيام المصريين القدماء.

RT

MENAFN26102023000208011052ID1107311085

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث